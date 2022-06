A tárlatra érkezőket Vella Zsolt polgármester köszöntötte, és sajnálatát fejezte ki, hogy bár az elmúlt több mint húsz évben Kratochwill Mimi művészettörténész nyitotta meg a helyi kiállításokat, egészségi állapota már nem engedi, hogy ezt vállalja. Mint mondta, összeforrt nevével az ábrahámhegyiek élete az elmúlt években, remek kiállításokat rendezett. A polgármester jó egészséget kívánt neki távolról is.

Máthé Andrea esztéta a kiállítást megnyitva arról beszélt, hogy az idei tárlat témáját Kratocwill Mimi javasolta, vele egyeztetve készült. – A képeket a festőművész hagyatékának gondozója, Udvardi Anna válogatta. Két téma, a virágcsendélet és a tájkép témája köré épül a tárlat, de Bernáth Aurél halála 40. évfordulója kapcsán szerettük volna megmutatni azokat a festményeket is, amelyeket ő készített, és állandó tárlaton a könyvtárban láthatók. Udvardi az ő tanítványa volt, hatással volt festészetére, Bernáth haláláig tartották a kapcsolatot. Udvardi Erzsébetnek jutott az eszébe, hogy létrehozzunk itt egy Bernáth-galériát – mondta a szónok, és beszélt Udvardi életéről is.

A tárlatot Máthé Andrea esztéta nyitotta meg

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

- A nagybányai iskoláról kikerülve a figurális festészetet és a táj szeretetét helyezte a középpontba, majd volt egy rövid avantgárd korszaka, aztán alakította ki a figurális posztimpresszionista stílust, amely egész életére jellemző. Sajátos stílusa tetten érhető az itt látható, 1970-es, 90-es években készült munkáin is. Több műfajban alkotott, művészete lenyomatai Badacsony és Ábrahámhegy környékén megtalálhatók például templomképek formájában. A reneszánsz korában elindult akvarell a látszat ellenére nehéz műfaj, aki igazán jót tud festeni, az mondhatja magáról, hogy kiváló festő. Udvardi akvarelljei a figurálistól az absztraktig mennek el, a műfajt gazdagon használta. Bernáth és Udvardi festményei párbeszédet kezdenek itt most egymással, izgalmas Bernáth színhasználata, láthatunk ezüstöt is a képein, míg Udvardiról rögtön az arany szín jut eszünkbe. Alkalmazta applikáció formájában és festék formájában szintén, főként szakrális festészetében. Izgalmas látni, hogy miként hatott egymásra színvilágában a két festő – mondta Máthé Andrea, és feltette a kérdést, hogy vajon miért fontos látni a kiállításon olyan dolgokat, amelyekkel mindennap találkozhatunk, természetesnek veszünk. A kis dolgok jelentősége a magyarázat erre. A kiállítás felhívja a figyelmet arra, hogy micsoda kincsek vannak körülöttünk. A természet, a víz mekkora ajándék lehet számunkra, ha észrevesszük, Udvardi pedig nagy érzékenységgel és sajátos színvilággal tudta ezt megjeleníteni.

A megnyitón a Király házaspár, Lajos és Emőke közreműködött, majd a Bernáth Aurél festőművész szobrát koszorúzták meg halála 40. évfordulója alkalmából a résztvevők.

A kiállítás július 31-ig látogatható.