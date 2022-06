A Fogpiszkálótól a komódig című tárlat vasárnap nyílt meg a Dubniczay-palota barokk tereiben. Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója köszöntőjében elmondta, a kiállítást a két intézmény közös munkája tette lehetővé, a tárlat anyagát az a gyűjtemény jelenti, amely az 1950-es években az egykori főúri, polgári és egyházi műtárgyak állami rekvirálása nyomán került a múzeumhoz. Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója arról beszélt, az intézmény valamennyi kiállítóhelye felújítás alatt áll, ezért lett a Művészetek Háza a tárlat helyszíne. Kiemelte, a múzeum gyűjteményébe az 1952-es államosítás során bekerülő tárgyak közül először látható ilyen gazdag és sokszínű tárlat.

A megnyitó után a kiállítás két kurátora, Herth Viktória, a Művészetek Háza művészettörténésze és Sipos Anna, a múzeum művészettörténésze kalauzolta végig az érdeklődőket a tárlaton. Elmondták, míg egyes ingatlanokból csak egy-egy kép, vagy bútor került a Laczkó múzeum gyűjteményébe, akadtak olyan házak, amelyekből kivételes tárgyegyüttesek kerültek állami tulajdonba: például a révfülöpi Kisfaludy-Semsey-villából, a pápai Karlovitz-házból, a szépalmapusztai Pejacsevich-kastélyból, a badacsonyi Szüts-villából, a zirci Szávozd örökösöktől vagy az ábrahámhegyi Zábrák-villából. A tihanyi és zirci apátságból festmények és néhány kegytárgy kerültek a kiállításba.

Sipos Anna, Péterváry-Szanyi Brigitta, Grászli Bernadett és Herth Viktória a megnyitón

Forrás: Marton Attila/Napló

A kurátorok arról is beszéltek, a kiállításon egymást követő termeket kúriák helyiségeit idézve rendezték be. A fogadóteremben karosszékek és domborműves díszítésű láda, valamint egy szablya is látható. Az étkezőben ezüstkanalak, elefántcsontból készült fogpiszkálók, festett tálak is helyet kaptak. A budoárban festett ülőgarnitúra és díszes legyezők, szelence és púderesdoboz is megtekinthető.