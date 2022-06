Rohonyi Gábor rendező és Vékes Csaba társrendező, forgatókönyvíró alkotása arra keresi a választ, hogyan válhat az ember szülővé. A történet szerint az alkotói válságban szenvedő, egyedül élő író-celebre – akit Thuróczy Szabolcs alakít – tíz napra rábízza közös gyermekük (Pásztor-Várady Mór) felügyeletét a főhős exbarátnője. Az együtt töltött idő számos, főként helyzetkomikumon alapuló kalandot tartogat, ugyanakkor a film egyben az apa fejlődéstörténetét is ábrázolja. A kezdeti távolságtartásból apa és fia közel kerülnek egymáshoz, nem mellesleg az író határidős munkájának elkészítéséhez is hozzásegíti a kisfiú jelenléte.

A film veszprémi bemutatója előtt Vékes Csaba elmondta, a történet annyiban saját tapasztalatokból indul ki, hogy a gyermekei sokszor a munkája során is a közelében vannak, egy idő után pedig elkezdte kívülről szemlélni ezeket a helyzeteket, amelyekből több a filmbe is átkerült. Rohonyi Gábor arról beszélt, a film készítése során az egyik legnehezebb feladatot az jelentette, hogy a próbán spontán létrejött pillanatokat a forgatás helyszínén is megismételjék. Lukácsy György fesztiváligazgató a vetítés előtt örömét fejezte ki, hogy az alkotók a film bemutatóját a Magyar Mozgókép Fesztiválon tartják, és azt kívánta a stábnak, hogy az alkotás útját kísérje olyan érdeklődés és kíváncsiság, amilyen Veszprémben volt tapasztalható.

A vetítés után a nézők tapsának kíséretében hívták színpadra a stáb jelenlévő tagjait, mások mellett Thuróczy Szabolcs és Pásztor-Várady Mór főszereplőket, Kovács Patríciát, Básti Julit, Tasnádi Bencét és Pálmai Annát, valamint Geszti Péter társproducert. Az alkotás augusztus végétől lesz látható a mozikban.