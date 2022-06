Csütörtökön a veszprémi História Kertben A játszma című film díszbemutatójával kezdődik fesztivál. A film alkotói közül jelen lesz a helyszínen többek között Nagy Zsolt, Staub Viki és Hámori Gabriella is - olvasható a közleményben.

Mint írják, pénteken Balatonfüreden az Egészséges erotika vetítésével a fesztivál megemlékezik a nemrégiben elhunyt Haumann Péter színészről. Utána ugyanott lesz látható Lőrincz Nándor és Nagy Bálint drámája, a Legjobb tudomásom szerint, majd közönségtalálkozó lesz az alkotókkal, Hámori Gabriella főszereplő részvételével.

A tájékoztatás szerint szintén pénteken Mörk, majd a Csaknekedkislány, később pedig DJ Bootsie koncert várja az érdeklődőket a Filmio Fröccsteraszon. A Latinovits-Bujtor Játékszínben Gárdonyi Géza romantikus regénye alapján készült Ida regényét vetítik, ahol a közönség beszélgethet Goda Kriszta rendezővel.

A Malomkertben lesz látható A feleségem története, ahol a közönség találkozhat Enyedi Ildikó rendezővel. Ezzel párhuzamosan a balatonfüredi Tagore sétányon Deák Kristóf Az unoka című filmje fut majd óriás kivetítőn, melyet közönségtalálkozó követ.

A közlemény felidézi, hogy szombaton Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon egymás után négy filmet vetítenek (A legendás család, A bereki ember, a Kék róka és a Nagykarácsony) óriás kivetítőkön és mindegyik alkotóival találkozhat is a közönség.

Szombaton a Mitsoura, a Lanou, majd a Zagar av experience koncertje várja a közönséget Veszprémben, az Óváros téren. A Hangvillában debütál a Bereményi kalapja című életrajzi film az alkotók és Bereményi Géza részvételével, majd a balatonfüredi Tagore sétányon Grosan Cristina groteszk alkotása, A legjobb dolgokon bőgni kell lesz látható, melyet közönségtalálkozó követ.

Mint írják, vasárnap a Hangvillában Kovács Ákos zenész Magunk maradtunk című kisjátékfilmjének vetítése után közönségtalálkozó lesz. Ezt követően a Besúgó című sorozat első két epizódjának vetítése után annak alkotóival beszélgethetnek a nézők.

A fesztivál honlapján szerda és vasárnap között a közönség idén is szavazhat, hogy a legjobb mozifilm kategóriákban versenybe jelölt alkotások közül melyiket találja a legjobbnak. A közönségdíjat a Magyar Mozgókép Díjakkal együtt vasárnap a veszprémi Petőfi Színházban adják át.

Bővebb információk a fesztivál programjáról a www.mozgokepfesztival.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.