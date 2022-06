A szép számmal megjelent érdeklődők a népszerű dixieland mellett, charleston és boogie-woogie dallamokat is hallhattak, bár az énekesnő betegsége miatt némileg módosítani kellett a tervezett repertoárt. Azonban Babos Lajos és csapata még a váratlan helyzet ellenére sem okozott csalódást, s a szép nyári délutánon igazán remek koncert fül- és szemtanúi lehettek a résztvevők. A piknik remek hangulatát semmi sem ronthatta el, gyakran harsant fel a taps, s nem érdemtelenül.

A közönséget a házigazdák nevében Tóth-Rompos Patrícia köszöntötte, aki férjével, a zenekar egyik alapítójával, dobosával, Tóth Péterrel álmodta meg a most már hagyományosnak mondható rendezvényt. Mint elmondta, a pandémia idején fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy tegyenek valamint az elszigetelődés ellen. - A közösség széthullásának veszélyét aggodalommal szemléltük, hiszen az ember közösségi lény, eredendően nem arra született, hogy elszigetelődjön a másiktól - hangsúlyozta Tóth-Rompos Patrícia. Hozzátette, ezért tartották fontosnak, hogy legyen egy hely, ahol újra egymásra találhatnak az emberek, ahol megszólíthatják egymást és ezzel együtt egy magas színvonalú zenei élménnyel is gazdagodhatnak. Erről Balatonedericsen immár harmadszor a Happy Dixieland Band gondoskodott.

Forrás: Szijártó János/Napló

Nem árt tudni, hogy a zenekar mostanra a legjelentősebb fesztiválokon is megmutathatta magát, 2016-tól szakmai munkája elismeréseként Hévíz város hivatalos kulturális nagykövete. Megalakulásuk óta tizenegy év telt el, amelyben a csapat hosszú utat járt be, de kitartó munkájukat siker koronázta, ma országos hírnévnek örvendenek. A kitűnő zenei minőség mellett védjegyük lett a hiteles, korhű arculat is, amely a 20-as évek világát idézi. Mind a látvány, mind a profi zenészek nagyszerű játéka, valamint az ismert, fülbemászó dallamok felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást biztosítanak minden korosztálynak. Ez most vasárnap Balatonedericsen is igazolást nyert.