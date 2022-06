Péni Béla igazgató köszöntője után díjazták a tanszakok legeredményesebb tanulóit, az olvasópályázat helyezettjeit, és több hangszeres produkciót is láthatott a közönség. Amint az igazgató beszédében elhangzott, az iskola a 2021–22-es tanévet 339 beiratkozott növendékkel kezdte meg, és az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan négy tanszakon (zongora, szolfézs és ének, vonós és fúvós-ütő) folyt az oktatás. A végzősök közül zenei pályán tanul tovább sikeres felvételi után Lents Dorottya (zongora), Ambrus Lelle Sára (cselló) és Magi Bernadett (ének). – A tanulók sikeres versenyeihez és az eredményes felvételikhez nagyban hozzájárult a pedagógusok áldozatos munkája, melyet a tanulók nevében is megköszönök.

Ludmány János, Kovács Adrienne, Takácsné Németh Magdolna, Szigecsánné Freund Teréz és Haga Kálmán kollégája munkáját köszönte meg Péni Béla igazgató, majd ismertette a tapolcai zeneiskola elmúlt évi programjait.

A folytatásban Őri Jenő igazgatóhelyettes adott tájékoztatást az olvasópályázat helyezettjeiről és a tanév közben nyújtott kiemelkedő teljesítményük elismeréseként dicséretben részesült tanulókról. Szaktanári dicséretet kapott Kőműves Dávid, Joó Zsombor, Kárpi Rómeó, Ladányi Bíborka, Ángyán Luca, Fülöp Kata, Szalai Jázmin, Nagy Júlia, Major Marcell, Szabó Barnabás, Király Erik, Körmendi Tamás, Ambrus Lelle Sára és Juhász Judit. Igazgatói dicséretben részesült Lents Dorottya és Magi Bernadett, tantestületiben Király Alex. Az év tanulója Király Emőke (hegedű) lett, aki számos megmérettetésen öregbítette a Járdányi Pál Zeneiskola hírnevét.

Természetesen az évzárón a közönség nem maradt zenei élmény nélkül. Három mű is felcsendült Magi Bernadett (ének), Körmendi Tamás (furulya) és Király Emőke (hegedű) előadásában, őket ebben a sorrendben Takácsné Németh Magdolna, Egyedné Somogyi Hajnalka és Király Emőke Mária kísérte zongorán. A zeneiskolai tanév ezzel lezárult, ám a jövő héten már a következőre helyeződik a figyelem, hiszen hétfőn reggel 8 órától már a beiratkozókat várják az intézményben.