A megnyitón köszöntőt mondott Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere, aki elmondta: nagy öröm, hogy ismét köszöntheti a fesztivált, hiszen már nagyon hiányzott az elmúlt időszak Covid-járványa miatt. Mint fogalmazott, az idei találkozót talán még jobban várták, mint korábban. Szerinte az idei tematika mindenkihez közel áll, a vízi parti biztos, hogy élményekkel teli lesz. Üdvözölte, hogy az Európa Kulturális Fővárosa projektnek köszönhetően nemzetközivé vált a 29. Kabóciádé Családi Fesztivál, így például több határon túli együttessel is megismerkedhetnek a vendégek.

Szőke Kavinszki András, a Kabóca Bábszínház igazgatója elmondta, ez a fesztivál a víz jegyében zajlik, tavaly a föld volt fókuszban, míg jövőre, a 30., jubileumin a levegő lesz a téma. A Covid utáni első fesztivált rendezik, amely idén valóban nagyszabású, hiszen három nap alatt 20 programon vehetnek részt az érdeklődők. Az idei, nemzetközi Kabóciádéra spanyol és olasz vendégegyüttesek is érkeznek Veszprémbe. Természetesen a belföldi bábszínházak is képviseltetik magukat, így Szeged, Zalaegerszeg és Békéscsaba bábosai is megmutatják magukat a független társulatokkal együtt. Sok játéktéren, fedettben, nyitottban, kisebb helyen, nagyobb téren.

Az igazgató beszélt arról is, hogy elsődlegesen a víz témakörét járják körbe a hétvégén, melynek keretében a játékterek is a vizet idézik meg, de ez igaz a koncertekre is. Fontos az is, hogy a rendezvény ingyenes, mindenkit várnak a hétvégén.