Mindkét együttes zenéje a felszabadultságról és az érzelmek megéléséről szól. Egyik sem tűri a korlátokat, egyik sem tűri a kirekesztést vagy a gyűlölködést, szóval több mindenben hasonlítanak, mint feltételeztük volna elsőre. Pásztor Anna, az Anna and the Barbies frontembere a hétfői koncerten ismét meghökkentő arcfestéssel és különleges punkruházatban lépett a színpadra. Az Anna and the Barbies Magyarország egyik legsokszínűbb és -vagányabb együttese. Pásztor Anna és zenekara kendőzetlenül őszinte és felemelően pozitív dalszövegeikkel, lüktető és magával ragadó rockos ütemeikkel és verhetetlen színpadi jelenlétükkel hódították meg a közönségüket és a magyar zenei szakmát. Könnyedén ráhangolódhatunk a dalaikra, hiszen a szerelemről, a szabadságról énekelnek, és arról, hogy most már nagyon el van fáradva az emberiség. „Csak megtanulunk lassan a jelenben élni” – mondta az énekesnő a színpadon. Ezzel arra utalt, hogy ha folyamatosan hajtjuk az életünkben a fogaskereket, és csak a munka és az alvás teszi ki az életünket, soha nem érhetjük el a boldogságot.