– Vajon művészet-e a divat? Igen, ha jól csinálják. Zoób Kati pedig jól csinálja, ezt az avatatlan szem is élesen látja. A nevével fémjelzett divatház sok munkával, a sznobéria farkascsapdáját átugorva, történelmi korokat és irányzatokat mesterien összekötve teremt kapcsolatot a divat és művészet között. Art Deco, népművészet, 18. századi bútorintarzia, reneszánsz kárpit, magyar koronázási palást, Lesznai Anna mesevilága, arab kalligráfia, organikus és geometrikus motívumok - az ellentétek harmóniájában egységgé forrnak össze az öltözékek – mondta el a Thury-vár Lovagtermében nyílt kiállítás megnyitóján Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.

Kárász András csellóművész zenélt a Repertoár című különleges tárlat megnyitóján



Ezt követően Zoób Kati a kiállítás kurátorával, Kiss Szilárddal közösen mutatta be a kollekciót. A művésznő elmondta, egy olyan csodálatos kézműves műhelyt képvisel most Várpalotán, ahol minden ruhának a személyes életéhez is kapcsolódó külön története van, ám összességében ezek a ruhák nem csak róla szólnak, hanem azokról a kollégáiról is, akik csendben, a varrógép mellett dolgoznak és készítik az általa megálmodott gyönyörű darabokat.



Forrás: Szabó Péter Dániel / Napló

Elhangzott, a divatház kollekcióra jellemző, hogy vannak bizonyos visszatérő szimbólumok, amelyeket rendszeresen hímeznek bőrbe, nyomtatnak selyembe vagy szőnek gyapjúba. Ilyen a négyzet, a rózsa, a párduc és a szamár. Néha egyik vagy másik a háttérbe szorul, csak arra várva, hogy a következő szezonban a középpontba kerüljön, de jelentőségük sosem vész el.

Zoób Kati személyesen vezette körbe az érdeklődőket a Lovagteremben nyílt kiállításon

Fotó: Szabó Péter Dániel / Napló



A közel 80 ruhakreációt felvonultató tárlat megnyitóján Kiss Szilárd, a gyűjtemény kurátora elmondta, minden kiállításra oly módon válogatják össze a több száz darabos archívumból a már önmagukban is érdekes ruhadarabokat, hogy amikor azok egymás mellé kerülnek, a lehető legharmonikusabb látványt nyújtsák és egyúttal irányítsák is a szemlélő tekintetét. Ugyanakkor cél az is, hogy a kollekció betekintést engedjen abba a hangulat- és érzésvilágba, melyet a divatház egy-egy ruhadarabbal szeretett volna kifejezni. Kiss Szilárd kiemelte, a ruhákat szándékosan nem időrendben csoportosították, ezzel is érzékeltetve a divat időtlenségét. Érdekesség, hogy a szépséges ruhák között egy várpalotai vonatkozású is látható. A kreációt Kálnoky Adél grófnő, az első helyi kisdedóvó alapítója ihlette.

Forrás: Szabó Péter Dániel / Napló



A Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként megnyílt kiállítás szeptember elejéig látható a várpalotai Thury-vár Lovagtermében.