A Taliándörögdön található A Kert helyszín Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató szerint is különös kincs a fesztivál életében. Elmondta, A Kert helyszínen a Művészetek Völgye saját válogatását hallgathatjuk mindennap a magyar alternatív zenei palettáról. Így lehet, hogy olyan előadókkal is találkozhatunk, akiket talán eddig nem is ismertünk. Mi is így leltünk rá a Mordái együttesre, akik hétfőn este adtak koncertet. A Mordái a 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatainak repertoárjából (például Muzsikás zenekar, Sebő együttes) táplálkozó folk-rock zenekar. Hangvételében az útonállók sötét szellemiségét idézi meg. A Mordái zenekar első kislemezével hamar kiemelkedő színfoltjává vált a budapesti koncertéletnek. A zenekar indulása óta megfordult több kis és közepes fesztiválon (Kolorádó, Campus fesztivál, Bánkitó fesztivál, UbikEklektik, Fishing On Orfű, Ördögkatlan), és számos klubban is bemutatkoztak. A szakma egyik nagy kedvence 2020 óta, ennek köszönhetően 2021-ben a Hangfoglaló program induló zenekarai közé is beemelte. A Kertben Belauval, az Anima Sound System DJS-szel és BETON.HOFI-val is találkozhatunka fesztivál következő napjaiban.

Kedvenc helyszínünkké avanzsált ugyanakkor a Poket udvar, ami már Vigántpetenden található. A nyugodt zöld udvarban a kézművesek is megférnek, és stílusosan vehetünk verssel vagy költők arcképével díszített pólókat, farmerkabátokat is. Ebben az udvarban bukkantunk rá a Petőfi Kulturális Ügynökség sátrára is, ahol kortárs költőink és íróink hangján hallgathatjuk hangoskönyvként alkotásaikat. Rábökhetünk Vörös Istvánra, Berta Zsoltra vagy Farkas Wellmann Évára is sok más mellett, hogy elmerülhessünk a kultúrában. Természetesen egy Poket automata is funkcionál, de a lényeg mégis a fellépők, és az udvar trendi, kortárs költészeti, fiatalos arculata. Mi sem példázza ezt jobban, mint egy akusztikus Platon Karataev-koncert délután.