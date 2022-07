Bakó Ildikótól, a Kenderszer Kulturális Egyesület vezetőjétől megtudtuk, a Magyar Művészeti Akadémiához, illetve Magyar falu programhoz benyújtott sikeres pályázatok révén nyílt lehetőség a programsorozat megszervezésére. Az ötnapos táborban 48 általános iskoláskorú, 6-14 éves gyermek vett részt július 11. és 15. között.

Megtudtuk, a gyermekeket életkor szerint 3 korcsoportra bontották, hogy az adott korosztály érdeklődésének megfelelő foglalkozásokat szervezhessenek. – A tábor célja a népművészet és az ahhoz kapcsolódó tevékenység megismertetése, népszerűsítése volt. A gyerekek cselekvési kedve bizonyította, hogy a népművészeti tevékenységek is nyújtanak olyan érdekes elfoglaltságot, amelyek felkeltik az érdeklődésüket, lekötik a figyelmüket és örömmel készítenek alkotásokat. Néptánc, mondókák, népdaléneklés, citerázás, népmese, népi játékok színesítették a foglalkozásokat, emellett naponta mindig újabb tevékenységeket próbáltak ki a gyerekek - emelte ki Bakó Ildikó.

Az első napon a tojásírással, szalmafonással ismerkedtek meg a gyermekek a kézműves foglalkozásokon, és mindenki kipróbálta a citerapengetést. A citerákat a Csoóri Sándor Program támogatásával szerezték be.

Kiscsőszön parasztolimpia is várt a táborozókra

Forrás: Kenderszer Kulturális Egyesület

A második napon Kiscsőszre tettek kirándulást, ahol többek között fajátékok, lovas kocsikázás, parasztolimpia, sorverseny, kötélhúzás és állatsimogató várt a táborozókra, valamint a Kiscsőszön tevékenykedő néptáncosok munkájába is bepillantást nyertek a gyerekek, továbbá megnézték a helyi fazekasműhelyt és a népművészeti kiállítást.

A harmadik napon Lőrincz Péter irányításával a szövéssel ismerkedtek meg a fiatalok, valamint a Hétcsillag Kulturális és Sportegyesület közreműködésével többek között ostorcsattogtatás, botforgatás, íjászat és ügyességi játék alkotta a programot.

A negyedik napon a szövés gyakorlása mellett ceruzatartót, papírdíszt, fonalmadarat készítettek a gyerekek. A zárónapon a héten tanultakat mutatták be a táborozók, az elkészült tárgyakból pedig kiállítás is nyílt.

Bakó Ildikó elmondta, Vida Anna néptánctanár a korcsoportoknak megfelelő moldvai táncokat tanított a gyerekeknek, Nagy-Iványi Katalin ének-zenetanár pedig szigetközi népdalokkal és citerázással bővítette a gyerekek ismereteit.

A táborozók számára emblémázott pólót is készíttettek „Takácsi Gyerek Czéhek” felirattal, továbbá minden résztvevő céhlevelet kapott, melyet egy eredeti „Takátsi Takáts Czéh” levél mintájára készítette el Bakó Éva, a Kenderszer Kulturális Egyesület tagja, aki az egyesület pályázatainak megírásával is foglalkozik.

Kiállítás nyílt az elkészült tárgyakból

Forrás: Kenderszer Kulturális Egyesület

Bakó Ildikó hozzátette, rendkívül pozitív visszhangja volt a tábornak, a résztvevők nagyon jól érezték magukat, és amennyiben lesz rá lehetőség, jövőre is szeretnék megszervezni a programsorozatot. A Kenderszer Kulturális Egyesület vezetője kiemelte, a pályázati támogatás mellett a helyi önkormányzat is hozzájárult a táborhoz, az egyesület tagjai önkéntes munkával, illetve a középiskolások közösségi szolgálattal segítettek a programok megvalósításában.