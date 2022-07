A 250 néptáncos - 7-től 18 évesig - arról adott számot, mit tanultak, mennyit fejlődtek az elmúlt években. Pedagógusaik szívüket, lelkünket beletették, hogy a kis közösségek, a csoportok szeressék, megéljék a néphagyományokat, elsősorban a néptáncot, tájékoztatott Nagy Marianna művészeti intézményegység-vezető. A koreográfiákat Vastag Richárd, Vetzl-Szerencsi Noémi, Hajdu Viktória és Nagy Marianna készítették. A műsor hangulatos zenei kíséretét - immár hagyományosan - Samu Zoltán és barátai adták.

A gála első részében az erdélyi Mezőség egyik faluja, Buza táncait mutatták be az ifjúsági csoport tagjai. Ők a továbbképző évfolyamosok, akiknek többsége tíz, tizenkét éve táncol már. Utánuk a legkisebbek léptek színpadra egy játékfűzéssel, életükben először. A harmadik műsorszámot az ötödik osztályosok kicsi, de lelkesebb csoportja adta elő. A gömöri koreográfia címe: Rózsát ültettem a gyalogútra. Őket a második osztályosok követték, akik Zala megye játékait, polgári táncait jelenítették meg, Kertem alatt… címmel. Jó hangulatú volt a negyedikesek Mezőföldi táncok című koreográfiája. A műsor első részének zárószáma a dél-alföldi hagyományokat megelevenítő Aprólagzi volt, amelyet a hatodik, hetedik, nyolcadik osztályos csoport mutatott be.

A műsor második része az ifjúsági csoport bakonyi összeállításával kezdődött. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a diákok ismerjék szűkebb hazánk, a Bakony és a Balaton-felvidék néptánc hagyományait. Az ötödik osztályosok somogyi tánca tánccal álltak színpadra, Komatál címmel. Utánuk Baranya és Tolna megyei játékokkal és ugróssal mutatkozott be a második osztályosok népes csapata. Az erdélyi Mezőségre, Palatkára kalandoztak el a hetedik, nyolcadik osztályosok, a hatodikosok szatmári táncokat mutattak be. A harmadik, negyedik osztályosok a bakonyi betyárról, Savanyú Jóskáról emlékeztek meg új koreográfiájukkal. A koreográfiát Vastag Richárd és Vetzl-Szerencsi Noémi készítette. A gálaműsort az ifjúsági csoport zárta, jobbágytelki táncokat mutatott be a székelyföldi hagyományokból.