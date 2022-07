Országszerte 400 intézmény csaknem kétezer-ötszáz programja közül válogathattak az érdeklődők a Múzeumok éjszakáján, amelyet huszadik alkalommal rendeztek meg az elmúlt szombaton. Az ország legnépszerűbb kulturális programjának célja, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem vagy csak ritkán járnak múzeumba.

A várpalotai Thury-vár második emeletén működő Vegyészeti Múzeumban több előadást is meghallgathattak az érdeklődők az elmúlt hétvégén. Elsőként Petrovics László, a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület elnöke kapott szót, s Egykor végvár, ma kulturális és idegenforgalmi központ címmel a Thury-vár különböző korszakait mutatta be a hallgatóságnak.

– Várunk jelentős átalakuláson ment keresztül, amire mindannyian büszkék lehetünk. Nem csupán azért, mert a kulturális örökség része az épület, hanem azért is, mert napi kapcsolatban lehetünk ezzel az intézménnyel, amelynek falai között a bányászhagyományok ápolásáért felelős gróf Sztáray Antal Bányászattörténeti Gyűjtemény és az 1969-ben alapított Vegyészeti Múzeum is működik – mondta el a városvédő egyesületet vezető helytörténész.

Vargáné Nyári Katalin, a Vegyészeti Múzeum vezetője a mosás, a mángorlás, a vasalás eszközeiről, azok használatáról, illetve a történelmi időktől egészen napjainkig való technikai fejlődéséről beszélt elő- adásában. – Nagyon örültünk, hogy újra meg tudjuk tartani ezt a programot, hiszen a koronavírus-járvány ezt a fajta múzeumi élményszerzési, szórakozási lehetőséget is jelentősen visszavetette. A témát illetően a szervezők szabad kezet adtak a csatlakozó intézményeknek, múzeumoknak. Mi a mosást, az egyik legrégebbi háztartási munkát választottuk, hiszen ennek bemutatásához a múzeumban megfelelő tudás- és háttér- anyag áll rendelkezésre, s tárgyi emlékeket is bőséggel be tudunk mutatni a látogatóknak a témában – összegzett Vargáné Nyári Katalin.

A szombat esti rendezvényen Próder István előadásában a tisztító- és mosószerek evolúciójával kapcsolatban is megtudhattak érdekes tényeket a látogatók, akik látványos kémiai kísérleteket is megtekinthettek a Pannon Egyetem munkatársai jóvoltából.

A program ideje alatt fiatalokat buborékfújás, illatpróba, továbbá feladatlapok kitöltése is várta. A legügyesebbeket díjakkal jutalmazták a szervezők.