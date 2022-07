A tárlaton hét alkotókör 50 tagjának 90 alkotása mutatkozik be. A tárlatra érkezőket Barczáné Tóth Boglárka intézményvezető köszöntötte, majd Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg a kiállítást.

- A megye amatőr képzőművészeinek seregszemléje komoly hagyományokkal bír. Amikor nem tudtuk megrendezni, hiányzott mindannyiunk életéből, hiszen alkotni több annál, hogy önmagunkat szórakoztatjuk. Aki vállalja az alkotással járó kitárulkozást, az vállalja a kritikát, a sznobságot, és hogy többet mutat magából, mint amit első ránézésre valaki meglát benne. Művésznek lenni több annál, mint hogy létrehozunk valamit. A tehetség, a kézügyesség, az alkotás készsége mindenkiben ott van, de művésznek lenni talán annyit jelent, hogy úgy közvetítjük az érzéseinket, hogy a másik azonnal átélhesse, felfoghassa azokat. Gondolkodás nélkül megérintsen minket a téma, amelyet a művész közölni kívánt, vagy csak az érzéseit az átlagemberhez képest sokkal szebben, érthetőbben tudja átadni. Fontos a város számára, hogy működik nálunk egy képzőművész kör, amely bizonyítja, hogy a kultúra része a kortárs művészet is. Köszönöm, hogy nyolcadszor is létrehozták a kiállítást ezzel is rangot adva az alkotóknak és a városnak – mondta a polgármester.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A zsűriben Hegyeshalmi László festőművész, grafikus és T. Szabó László képzőművész bírált. Véleményük szerint a kiállítás fontos szerepet tölt be a különböző képzőművész körökben dolgozó alkotók munkásságában, fejlődésében. Örömteli, hogy a művelődési központ 2014 óta képviseli magas szinten ezt a kulturális művészeti missziót és rendszeresen megrendezi a kiállítást. Idén a tematika az enteriőr, csendélet és szeretet, szerelem, egymással való törődés volt. A felhívásra jelentkező körök tagjainak bemutatott művei sokszínűen, változatos felfogásban prezentálják a kiírásban szereplő tematikát. Stílusbeli, szemléletbeli és technikai változatosság jellemzi a kiállított műveket, amelyek többsége idén is festmény, grafika, táblakép, de örömteli a szobrászok jelentkezése.

A zsűri minden részt vevő egyesület egy-egy tagját jutalmazta. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesületből Németh Ferenc, a veszprémfajszi Nyitott Műteremből Németh András, a Balatonfüred – Múzsák csoportból Beszédes Andrea, a Cseszneki Alkotó Társaságból Rónaszéki Zoltán, a devecseri alkotókörből Ványa Magdolna, a herendi csoportból Fogl Ildikó, és a Tapolcai Városi Képzőművész Körből Horváth Sándorné munkáját ismerték el ily módon. A kiállítás Nívódíját Fejes Sándornak ítélte a zsűri.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Tihanyiné Bálint Zsuzsa, az Ablakaink kiállítás ötletgazdája méltatta a szervezést, rendezést, az alkotók tehetségét. – Megvalósult a cél, amiért annak idején kitaláltam a kiállítást. A házigazdák helytállnak, így örömmel adhatom át a szervezés azon részét is, amelyet eddig vállaltam – mondta az alkotó, aki ez év elejéig vezette a helyi képzőművész kört. Vallotta, hogy hite szerint, aki csak él a Földön, minden ember alkot. Isten játékos kedvében mindannyiunkba belénk táplálta ezen képességet.

A megnyitón Sajcz Gábor közreműködött tangóharmonikával.