Mindig hangulatos rendezvényre számíthatnak a megye kultúr - és helytörténeti gazdagságára fogékony betérők. Ezúttal sem volt másként, jókedvű, jó humorú helytörténészcsapat jelent meg az előadói oldalon Ajka képviseletében, hogy rengeteg kiadvánnyal és el nem fogyó szóval érveljen a nagy múltú település értékei mellett. A beszélgetést Gasztonyi Erzsébet ügyvéd vezette.

Simon Judit, a városi művelődési központ és könyvtár helyettes vezetője Sümegről származik, arról a településről, ami maga a történelem. Éppen ezért hitte azt, mint sokan mások is, hogy Ajka egy vadonatúj város. Ismerkedve a történelemmel, rájött, hogy a helyzet más; beszélhetünk halomsírról, földvárról, római kori és avar sírokról. Napjainkig haladva az időben, sorolta, mi minden történt a településen, mire létrejött a közismert üveggyár, a világ első kriptongyára, a timföldgyár, az alumíniumkohó, hogy mi volt a szerepe a bányászatnak, és hogyan alakult ki a Hild-érmes település színes városképe parkokkal, szökőkutakkal.

Helytörténeti gyűjtemény 1975 óta tartozik a könyvtárhoz; gyűjtik valamennyi városrész (Ajka, Bódé, Tósok, Tósokberénd, Bakonygyepes, Ajkarendek, Csékút, Padrag, Padragkút) és a környék irodalmát, az egyedi dokumentumokat, minden nyomtatásban vagy kéziratban fellelhető emléket, tényirodalmat, szépirodalmi műveket is, ajkai szerzőktől vagy másoktól, ha az írás Ajkához kapcsolódik. Zárt kutatószobában tanulmányozhatók a különleges anyagok, például a csak itt fellelhető szakdolgozatok.

- Mi azt kutatjuk, amit Judit felsorolt - vette át a szót az Ajkai Századok főszerkesztője, Csendesné Bozsits Éva. Ajkán mintegy ötven éve van helytörténeti kutatás, az információkból nyomtatott irodalomként eddig 35 szerző 76 kötete jelent meg. A nagy elődök közül kiemelte Tilhof Endrét, akinek a város évszázadokba rendezett történetét, az Ajkai krónikát is köszönhetjük. 2004-13 között 11 alkalommal jelent meg az Ajkai Századok évkönyv, ami a főszerkesztő, Nagy Lajos halála után öt évvel folytatódott immár folyóiratként.

A helytörténeti klub tagja Horváth Károly ny. bányamérnök is, aki a bányászati múzeum vezetője, meg sokak ismerőse, hiszen érdekes bányatörténeti sétákat vezet. Ajkának sok bányászati emléke van, kezdve a városcímerrel, amelyben szerepel Szent Borbála, a bányászok védőszentje is. Beszélt a sok kapcsolatról, ami a bánya révén Ajkát és Veszprémet összeköti; például a szenvedélyes bányász és nagyra becsült igazgató, Riethmüller Ármin (akiről az Ármin-aknát elnevezték) sírja Veszprémben, az Alsóvárosi temetőben található.

Áment Márton ny. vegyészmérnök főleg Bakonygyepes történetét kutatja, amit számos kiadvánnyal is illusztrált. Friss művek is okozhatnak meglepetést; Veszprém megye egyik legjobb családfakutatója, Domján János Varga Györggyel együtt elkészítette Fekete István családfáját, amit be is mutattak. Egy másik meglepetés friss regény: Szőke Melinda Hazájának igaz fia, családjának boldogsága címmel, saját kutatásai alapján írt a Somló környéki arisztokraták életéről a XIX. században.

A Cserháti Könyvszalon szeptember utolsó hétfőjén folytatódik, amikor a Veszprémi főegyházmegyével ismerkedhetünk meg.