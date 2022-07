Az interaktív foglalkozáson a résztvevők a kézi tűzésű szőnyegkészítési technikával, azaz handtuftinggal alkottak design termékeket.

A kiállításra érkezőket Zámbó Mária, a művelődési ház igazgatója köszöntötte és elmondta, hogy a táborban helyi és környékbeli fiatalok, felnőttek, külföldiek vettek részt. Profik és amatőrök, közel tízen ismerkedtek a technikával a Veszprém-Balaton Euróa Kulturális Fővárosa 2023 projekt pályázati támogatásának köszönhetően.

A kiállításon a résztvevők első munkáit mutatták be, amelyek művészi értéket képviselnek

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Tóth Csaba polgármester megnyitva a kiállítást elmondta, hogy mikor a képzőművészetről beszélünk, tudnunk kell, hogy az a népművészetben gyökerezik. – A hagyományok, népművészeti alkotások, amelyek meghatározták régebben az egyszerű falusi ember életét azok a gyökerei minden művészi tevékenységnek. Annak idején faluhelyen a manufaktúrák egyedi dolgokat állítottak elő, még ha azok első pillantásra egyformáknak tűntek is. Hiszen különböző emberek készítették őket és senki sem szereti az egyenruhát. Az itt látható alkotások mind mások, nem egy kaptafára készültek, csak a technológia ugyanaz. Álomvilágba repítenek bennünket, annak az álmait mutatják meg, aki a művész volt. A népművészet, amiből a kortárs képzőművészet kialakult, 1640-ben dőlhetett meg, amikor a textilipar gépesítve lett. Ma mégis csak egyenruhában járunk, a mai korban a számítógép nyomja a mintákat – mondta a polgármester és örömét fejezte ki, hogy két helyi alkotó is részt vett a táborban, hiszen a cél megmozgatni a helyi kulturális életet. Amint mondta, bízik benne, hogy jövőre még több helyi lakos vesz részt a hasonló programokon, amelyekre már pályáztak. Azok mindegyike lesencevidéki esemény, amely az öt falut felöleli, így nagyobb az esély a forrás elnyerésére. A polgármester köszönetet mondott a kultúrház igazgatójának és a tábor vezetőinek, Paczona Mártának, Sebők Alexandrának.

Paczona Márta sok lehetőséget lát a Lesencevidékben

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Márta a táborról szólva megosztotta a hallgatósággal azon emlékét, amikor egy 2018-ban életre hívott művésztelepen szobrászok, képzőművészek vettek részt hasonló programon. – Ott megtanítottam a technikát, amelyet egy ipari géppel végeztünk. Már akkor kiderült mindenki számára, hogy ez nem csak egy szőnyeg készítési technika, hanem annál sokkal több. Nagyon kreatív dolgokat lehet készíteni az alapra, a speciális, erős, zsákszövet szerű anyag hátoldalára. Abba tűzzük bele sűrített levegővel a fonalat. A levegő szétnyomja a szövet szálait, amelyekbe a fonalat belövi. Itt egy hobbi célra használható géppel dolgoztunk, szőnyegfonallal, előre kirajzolt minta után. Hihetetlen, de a kiállításon minden résztvevőelső munkáját láthatják, már azon alkotások is művésziek. Egyes résztvevők gyapjút is használtak kiegészítésül, hiszen a cél a kreativitás fejlődése is volt. Faliképek, szőnyegek, fali szőnyegek készültek, amelyekhez sok esetben magunk festjük a fonalat is. A kész szőnyeg felületét akár gyalulni lehet tükör simára, de az egyenetlen felületet sem kevésbé mutatós – mondta Paczona Márta képzőművész hozzátéve, hogy nagyon örült annak, hogy szép számú résztvevő volt a táborban, és hogy annak végeztével szívesen alkottak volna még kevesellték az öt napot. Elismeréssel szólt továbbá a Lesence vidékről, amelyben rengeteg lehetőséget vélt felfedezni.