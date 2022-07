„Összesen voltunk eddig 3 percet egy-egy koncertek, megállnál?” – hangzott el a fáradt kérdés este 11 körül egy fesztiválozó szájából a barátjának. Mi is hasonlóképpen éreztük magunkat, a programfüzetet bújva igyekeztünk minél több helyre belesni, de a végére mi sem győztük energiával.

Az esti órákban rögtön a Kaukázus együttes koncertjével kezdtük a programok felgöngyölítését, amit a Petőfi udvarban találtunk meg. Nagy rajongóként kötelességünknek éreztük, hogy jelen legyünk, ám nemhogy az udvarba nem fértünk be, még a járdára se nagyon, ezért z utca másik oldaláról – ahol szinten nagy tömeg verődött össze – élveztük a Kaukázus zenéit. Nem gondoltunk volna, hogy rögtön az első napon annyi embert vonz majd a fesztivál, hogy nem férünk el, és akadálypályaként kell kerülgetni felváltva az embereket és autókat a fő utcán.

Ezután a Momentán udvart céloztuk meg, ahol tavaly is rengeteg élményt gyűjtöttünk, és nagyon sokat nevettünk a Momentán Társulat improvizációs színészeivel. Itt Litkai Gergely stand up-os volt a „főhős”, tehát az ő életéről szólt az improvizációs előadás, és a beszélgetés is. Litkai Gergő Karinthy-gyűrűs magyar humorista, forgatókönyvíró, főszerkesztő, és amint megtudtuk, kerüli a konfliktushelyezeteket és imádja a tizedik emeleten locsolni a növényeit. Nem is gondolnánk, hogy ilyen kevés információból is lehet nagyon vicces improvizációs helyzeteket kialakítani.

Este 11-kor aztán a nagyszínpad felé vettük az irányt, ahol a Bohemian Betyars koncertjét nézhettük meg a Panoráma Színpadon. A Bohemian Betyars nevű magyar világzenei együttes 2009-ben alakult meg, Szűcs Levente énekes és Mihályfi Máté elektromosgitáros vezetésével, Miskolcon. Dalaikban jelentős szerepet játszanak a magyar, balkáni és cigány dallamok, melyekbe ska, punk, és pszichedelikus témákat kevernek. Az együttes saját magát „speed-folk-freak-punk-nak” nevezi, amely jellemzi a Bohemian Betyars „őrült” előadásmódját és zenei változatosságát. Minden évben óriási bulit és felhőtlen jókedvet varázsolnak a Völgybe, idén sem volt ez másként.