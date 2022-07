Újranyitás 21 órája

Audiovizuális kalandozás és vezetett túrák az Inotai Hőerőműben

Az Inotai Hőerőmű épületegyüttesének exkluzív belső terei július idusán először adtak otthont audiovizuális élő produkcióknak. A hazai és nemzetközi alkotókat felvonultató Inota [reopening] című program keretében a Let it Be! art agency által szerkesztett Pixel Magic képzenei expedíciókon a közönség láthatta az élőben generált képi és zenei interakciók egymást inspiráló alkotói folyamatait, a Túrajó vezetett túráin pedig az érdeklődők személyesen is megismerhették Inota történetét.

Fotós: MTI/Mohai Balázs

Fotós: MTI/Mohai Balázs

Besnyő Dániel, az Inota [reopening] projekt egyik alapítója elmondta, régi vágya volt egy fényművészeti performansz szervezése a régi gyár területére, először még 2017-ben kereste meg a hőerőmű tulajdonosait, ám akkor nem járt sikerrel, ezért különösen nagy öröm számára, hogy exkluzív audiovizuális eseménysorozattal tölthetik meg idén nyáron az inotai hőerőművet és a mellette található Béke Művelődési Ház épületét.

Az első alkalomra múlt szombaton került sor, az audiovizuális eseménysorozat és digitális platform a Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros - VEB2023 EKF nyertes kulturális pályázataként rendhagyó módon engedett betekintést a hatalmas ipari komplexum múltjába és titkos szegleteibe.

A nap folyamán két vezetett túrán az egykori hőerőművet járhatták be a vállalkozó kedvűek Raffai Csilla vezetésével, aki rengeteg történetet mesélt az 1951. november 7-én átadott komplexum múltjáról. Este aztán audiovizuális performanszokra várták az érdeklődőket a művelődési ház egyedülálló színháztermébe, ahol rendhagyó módon a színpadra elhelyezett székeken ülve élvezhették az előadásokat a megjelentek. Többek között a Žagar AV Experience, a Cloudhitects, a Nautis & Maruscsák Dávid és az Emphase hívta látványos és emlékezetes időutazásra a megjelenteket a valós idejű képalkotó technikákat elektronikus zenével ötvözve. Forrás: MTI/Mohai Balázs Zságer Balázs audiovizuális produkciója, a Žagar AV munkálatairól a zenész elmondta, nagy kihívás volt számára a felkérés. – Mindig is érdekeltek a szokatlan helyszínek, amelyek nem kifejezetten előadótérnek készültek. Ezt a produkciót is több helyre elvittük már, de a hőerőmű egy exkluzív lehetőség, ami indusztriális jelleget kölcsönöz az élménynek. Ez alkalommal az Ocean Antology koncepciót valósítottuk meg, amiben az improvizatív hang- és képalkotás sokszor szinesztéziára emlékeztető jellegét kutatjuk – jegyezte meg Zságer Balázs.

Nagy sikerű debütálás után a nyár végén egy hosszabb dzsemborival folytatódik az Inota [reopening] projekt. Augusztus 26. és 28. között turnusosan látogatható fényinstallációkat láthatnak az érdeklődők a hőerőmű egyik hűtőtornyában, míg a vezetett túrák a Béke Művelődési Házat járják majd körbe.

