A csütörtöki napon Totoroval és a kedvencünkkel, akit a leginkább várunk, Daniel Dochertyvel is találkozhatunk az Utcazene fesztiválon, de érdemes lesz a magyar előadókat is nyomon követni, hiszen fellép a Kijube is pénteken, az Óváros téren. A DAL 2022-ből ismert zenekar veszprémi székhelyűzenekar 2018-ban alakult Budapesten, és Silent Creatures című bemutatkozó daluk mindjárt harmadik helyezést ért el az Ígéretes Titánok zenei blog 2018-as dalversenyén. Ugyanebben az évben jelent meg első EP-jük a legnagyobb streaming szolgáltatókon is. A Dalban Holnap majd elhiszem című szerzeményük jutott be a műsor TOP40 dala közé, így az élő válogató műsorba és az A38 Akusztikba is. A Kijube 2021-től a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat egyik delegáltja, 2022-ben a szerb és a litván Európai Kulturális Fővárosokban képviselték a Veszprémet, mint Európa Kulturális Fővárosát Újvidéken és Kaunasban, valamint a VéNégy Fesztiválon is felléptek.