A programok több helyszínen zajlanak. Szerdán 9 órától viski és nagydobronyi néptáncokat lehet tanulni. A Reguly múzeumban 14.30-tól dalokat és 16.30-kor réteskészítő workshop kezdődik. A Rákóczi téren 17 órától Kalap Jakab ad koncertet, 18.30-kor kezdődik a Derceni Gyöngyösbokréta Népi Együttes táncműsora, utána táncház lesz. Csütörtökön 9 órától csíki néptáncokat lehet tanulni. A Reguly múzeumban 14.30-tól dalokat és kemencés ételek workshopot tartanak, kalárist, bőr karkötőt, mézeskalácsot lehet készíteni. A Rákóczi téren 18 órától Écsi Gyöngyi mesemondó mondja el Az élet és halál vize című történetet, 19 órakor kezdődik a Baróti Gaál Mózes Általános Iskola Néptánccsoportjának műsora, majd táncházat és viseletbemutatót tartanak. Pénteken 9 órától bakonyi néptáncokat és népdalokat lehet tanulni. Az Alkotmány utcai rendezvényterületen 15 órától tekinthető meg a veterán autók kiállítása, 16 órától fellép Bartha Tóni bábszínháza, 17 órától Cuha menti sváb-magyar parti lesz, 20.30-tól ad koncertet a Boban Marković Orkestar, 23 órától a Rulett együttes zenél. Kísérőprogramként lesz Zirci Megapiknik, viseletbemutató, kézművesvásár, pásztorélet-bemutató és cifraszűr-kiállítás, mesterségbemutató, népi eszközös gyermekfoglalkoztató, csúzlizda. Szombaton az Alkotmány utcai rendezvényterületen Sokszínű élővilág a Bakony fővárosában címmel Zirc környékének természeti értékeit bemutató kiállítást rendeznek és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak. A népi hangszerbemutató 14 órakor kezdődik, a Baróti Syncron Táncegyüttes műsora 15 órakor. Kerekítő foglalkozást tart Fizl Kata 15.45-től, a Trilla Manó és a zegzug mesék produkció 16.15-kor kezdődik. Szórakoztató produkciók követik egymást 17 órától, fellép Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, a Szárnyas Sárkányok, 19 órától a Kerekes Band, 21 órától Nagy Molnár Dávid bűvész, 21.30-tól a Talamba Ütőegyüttes, 22.40-től a Jugglers of the village tűzzsonglőrök, 23 órától Kubicsek Rudi. Szombaton hasonló kísérőprogramokat tartanak, mint pénteken, meg lehet majd ismerni Mári néni boszorkánykonyháját is.