Kedden hasonló élményekben lehet részünk, hiszen a 30 éves Parno Graszt 20:30-kor ad koncertet a Panoráma Színpadon. Parno Graszt roma népzenei együttes Paszabból (község Szabolcs megyéből). A zenekar hiteles cigányzenét játszik. A „Parno Graszt“ romani fogalom, jelentése „Fehér ló“. A „Parno Graszt“ együttest 1987-ben alapították. Úgy magyarul, mint romani nyelven énekelnek, egy dalon belül is cserélik a nyelvet, vagy egyszerre énekelnek mindkét nyelven. Az együttes a veszprémi Gizella Napokon is járt idén, ahová fergeteges hangulatot és jó kedvet varázsoltak, ilyen kiemelkedően pozitív élményre készülünk Kapolcson is.

Kedden érdemes ellátogatni a Filmio Pajta Mozgóba is, ahol kora estétől díjnyertes rövidfilmeket nézhetünk meg a Budapesti Metropolitan Egyetemtől, este 21:30-kor pedig vetítik A legjobb dolgokon bőgni kell című magyar filmet is, amelyet a veszprémi Magyar Mozgókép Fesztiválon is nagy sikerrel vetítettek idén.