Az sosem árt, ha valaki az apukája hatalmas lemezgyűjteményének kellős közepén teszi meg a kezdeti lépéseket. Ettől persze még a későbbiekben választhat magának polgári foglalkozást is, de Diana Krall esetében, mindannyiunk szerencséjére nem ez történt. Négyévesen kezdett el zongorázni és tizenöt éves korában adta első koncertjét szülővárosában, a kanadai Nanaimoban. Hamarosan az Egyesült Államokban találta magát, ahol a legjobb konzervatóriumokban, Bostonban, Los Angelesben és New Yorkban tanulhatott. Első lemeze, a Stepping Out 1993-ban jelent meg, a világsikert pedig a When I Look in Your Eyes című albuma hozta meg számára. Jól emlékszem a pillanatra, amikor feltettem a számomra viszont akkor még teljesen ismeretlen előadó cd-jét, tekintve, hogy leesett az állam. Hát ő meg kicsoda, ez volt a revelációs kérdés, a még nagyobb meglepetést viszont az első klip megtekintése okozta. Felettébb dekoratív szőke nő, fekete hanggal. Olyan kontraalttal, amitől szem nem marad szárazon. A többi aztán gyorsan felkerült a jazz történetének legfényesebb lapjaira és egyben a legnagyobb sikerek közé. Amihez mint tudjuk nem elég a vonzó külső, de gyakran még a tehetség sem, sőt a kettő kombinációja sem garancialevél a hozzá vezető göröngyös úton.

Diana Krall azonban mindezek mellett még jól bele is trafált valamibe, aminek az eredménye a História kertben is elbűvölte a közönséget. Ez pedig jelesül éppen a közönség szíve, lelke, valamint befogadó képességének határai. Könnyen emészthető smooth jazz ez a javából, mindenféle kísérletező kilengés nélkül, viszont határtalan profizmussal előadva. Megpillantva a nyár alighanem leghidegebb éjszakáján fegyelmezetten üldögélő egybegyűlteket kicsit féltettem is a produkciót, hogy mi lesz így ezekkel a szép, szomorú szerelmes dalokkal, meg az intimitással, amiknek talán inkább egy füstös lokálban lenne a helyük, már amennyiben lennének még füstös lokálok ebben a borzasztóan egészséges, a jazztől is elidegenedett világban. Aztán hamar megnyugodtam, mert egyrészt a művésznő megnyugtatott bennünket, hogy kimondottan örül neki, hogy a szabadban játszhat, szabadon, másrészt gyorsan kiderült, hogy a nyílt terepen is otthonosan mozog. Ráadásul kimondottan jól álltak neki a háttérben kékre fényfestett fák és a pompás kulisszának is jót tett Diana Krall visszafogottan elegáns személyisége. Ami persze mindig elragadó volt, mára viszont tökéletesen beérett. Csodás éneklés, nagyszerű zongorajáték, hibátlanul felépített koncertmenet, amelyben a vége felé megjelentek a blues-osabb, tempósabb, néhol poposabb (itt megemlékezhetünk egy pillanatra arról, hogy Diana Krall férje az egykori új hullám egyik legérdekesebb alakja, Elvis Costello és az ő lemezein ugyanakkor egyre többször bukkantak fel jazzes elemek, tehát működik a kémia) darabok is, anélkül hogy elkanyarodnánk a fúziós jazz irányába és végig nincs semmi fakszni. Sehol egy felesleges mozdulat. Természetesen többnyire minden tekintet a hősnőre szegeződik, de nem mehetünk el szó nélkül a zenekar mellett sem.

A Karriem Riggins (dobok), Robert Hurst (bőgő), Anthony Wilson (gitár) felálláshoz metronómot lehetne igazítani, ugyanakkor az improvizációk és a szólók kellően szenvedélyesek, az egész egy kerek egész. Azt hiszem, az ilyesmire mondják, hogy felejthetetlen este, amihez az is hozzájárult, amiért még jó a VeszprémFesten lenni. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyenek az első benyomások. Hogy a helyszínt biztosító rendőrök tanácstalanságomat látva szereznek egy parkolóhelyet a következő instrukcióval “váltó parkolóba, kézifék behúz, kő a kerék mögé, éjjel úgysem építkezik senki”, hogy a jegykiadásnál az ifjú hölgyek másodpercek alatt intéznek el mindent, azt is, ami nem feltétlenül lenne dolguk és hogy a végén egy autóstárs, még mielőtt azt gondolnám, hogy az összes bolond szembejön, barátságosan figyelmeztet, hogy egy elágazásnál valami miatt mindenhová behajtani tilos, tehát legjobb lesz, ha megfordulok. És közben mindenki mosolyog.