Szelfivel kezdte és azzal is fejezte be zirci fellépését a szerb trombitavirtuóz: előtte rajongóival fotózkodott, műsora végén, a meghajlásnál zenésztársaival együtt, közös képet készített mobiltelefonján. A műsor elején a Boban Marković Orkestar a Mrak, azaz a Sötétség című legújabb lemezének anyagát mutatta be, s biztosan sokaknak felejthetetlen élményt jelentett, hogy a koncert vége felé a mester a nagyágyúival bombázta a közönséget, a legismertebb számaival, azaz következett a Macskajaj című filmből ismerős Bubamara, az Ederlezi, amit már Rúzsa Magdival is előadott, és a Kalasnyikov. Egy számnál pedig a dúdolt sort a nézők felelgetve visszhangozták a zenekarvezető kérésére, majd azt ismételgetve hívták vissza a színpadra még párszor a csapatot.