A koncertek mellett már az első napon színházi bemutatóval, a Mr. és Mrs. premierjével várták a nagyérdeműt, de a 10 nap alatt rengeteg színházi, újcirkuszi, kortárs irodalmi produkció, kézművesvásár, izgalmas beszélgetések, workshopok, kiállítások, bringatúrák, sőt terepfutó verseny is lesz az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján.

Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye főszervezője a megnyitón elmondta, a magyar street-art egyik legismertebb művésze, Void is ott lesz a fesztiválon, aki Kapolcs Fő terén, a közönség előtt készíti el A város arca című monumentális alkotását július 23-án. Az elkészült alkotást az Országút magazin és a Művészetek Völgye jótékonysági árverésre bocsátja a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Centruma javára, ahol az összegből kiságyakat szeretnének megújítani. A város arcára a fesztivál végéig lehet majd online licitálni.

- Óriási szervezési energiákat jelent az, hogy Kapolcs élő szövetébe beágyazzuk minden évben ezt a fesztivált, hogy minden zökkenőmentesen haladjon. Minden évben nagy örömmel várjuk ezt a fesztivált, így van ez idén is. Köszönjük azt az érzékenységet a szervezőknek, amivel az itt lakókhoz fordulnak, örülünk, hogy a részesei lehetünk – mondta el Márvány Péter, Kapolcs polgármestere.

Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter elmondta, fél év múlva már „egynapos” lesz a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, ugyanis éppen január 21-én indítják útjának a programot hivatalosan. – Az elmúlt években a veszprémi fesztiválok mellett a Művészetek Völgyével is kiváló kapcsolat alakult ki, és bízom abban, hogy ez az együttműködés kitart majd 2023-ban is, amikor Európa kulturális fővárosa lehet a régió. Ez a fesztivál nagyon szépen egyesíti magában mindazokat az elemeket, amik a Veszprém-Balaton 2023 EKF programsorozat főbb irányelvei közé is tartoznak. Ide lehet sorolni az önkéntességet, a fenntarthatóságot, ezen túl az a meggyőződésünk is közös, hogy ez egy olyan térség, ahol a kultúrára való igény kiemelkedő, sőt, a kultúra kitörési pont. A kultúra egy olyan motorja lehet a térség fejlődésének, amely reményeink szerint 2023-ig és az után sem áll le – tette hozzá Navracsics Tibor.