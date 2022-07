A papíralapú kötetek mellett már lehetőség van e-könyvek kölcsönzésére is. A választék folyamatosan bővül, de már így is több műfaj közül válogathatnak az olvasók. Az intézmény e-könyv olvasó kölcsönzését is lehetővé tette azok számára, akik még nem tudnak vagy szándékoznak megvásárolni egy ilyen készüléket.

Természetesen saját készülékre is kölcsönözhetők az elektronikus kötetek. Egy alkalommal három könyvet lehet igényelni, négyhetes időtartamra. Jelenleg közel négyszáz e-könyv van a könyvtár birtokában, mely folyamatos bővítés alatt áll. A szépirodalomtól a krimiken és sikerkönyveken át a szakkönyvekig terjed a választék, a magyar és a világirodalom nagyjait egyaránt megtalálhatjuk a kínálatban.

– Ahogy az élet minden területén, úgy a könyvek és az olvasás világában is egyre nagyobb teret nyer magának a digitalizáció, amivel próbálunk mi is lépést tartani. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy a jövőben le fogjuk cserélni az állományunkat e-könyvekre, hiszen semmihez sem fogható az érzés, amikor megtapinthatjuk a papírt , s érezzük annak illatát. Mégis van azonban olyan helyzet, amikor az e-könyv sokkal hasznosabbnak és jobb választásnak bizonyul, mint a papíralapú könyv. Elég, ha egy nyaralásra vagy utazásra gondolunk. Ha már három-négy kötetet magunkkal akarunk vinni az útra, akkor sokkal jobban át kell gondolni a pakolást. Az e-könyv olvasó könnyen hordozható, s egyszerre több tartalom is ráfér egy-egy ilyen készülékre – mondta el kérdésünkre Éltető Erzsébet, a városi könyvtár munkatársa.

Megtudtuk, az e-könyv olvasó elsősorban a tinédzserek és a fiatal felnőttek körében népszerű, de az idősebb korosztály is szereti kipróbálni, s igyekszik megismerni a könyvek elektronizált világát. A kisgyermekek azonban inkább a hagyományos könyveket és olvasmányokat részesítik előnyben.