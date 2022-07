A tábort az ajkai Kocsár Miklós Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Szücs Krisztián szervezte.

A növendékek Ajkáról, Devecserből, Balatonfüredről és Veszprémből érkeztek, valamint vendégként a szombathelyi zeneiskolásokat hívták meg. Minden zeneiskola tanára, aki karnagy is, vezényelte az egész csapatot. Este előadásokat hallgattak. A Magyar Fúvószenekar és Mazsorett Szövetség elnöke, Szabó Ferenc is segítette a szakmai munkájukat a tábor elején. Markovics Gábor tartott előadást a felnőtteknek, majd a táborozók a fúvószenekarok történetéről, az azokban használatos hangszerekről hallottak. A résztvevőket két csoportra osztották, a 10-15 évesek a gyermek-, a 16-21 évesek az ifjúsági csoportban gyakoroltak. A szekciópróbán a fafúvósok, a rézfúvósok és az ütősök külön gyakorolták a darabokat, majd miután megtanulták, következtek a közös próbák. A kicsik és nagyok is gyakoroltak délelőtt és délután.

A növendékek lelkesen gyakoroltak

Forrás: Tisler Anna

Szücs Krisztiántól megtudtuk, hogy Farkas Antal, Balázs Árpád és más magyar szerzők darabjait gyakorolták. Pénteken öt csoportban vetélkedőt tartottak a hét során tanultakból, este a szülőknek tartott hangversennyel zárták a közös munkát.

Az ajkai táborozókat az Ajkai Bányász Fúvószenekar támogatta a farsangi koncert bevételéből az utánpótlás-nevelés céljából. A szombathelyieknek a Magyar Művészeti Akadémia nyújtott támogatást. A táborozókat meglátogatta és megajándékozta Dorner László, Ajka város alpolgármestere, aki részt vett a csütörtök délutáni próbán.