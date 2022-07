A családi programként meghirdetett estre a szülők, nagyszülők a legkisebbeket is elvitték, és valóban minden korosztály számára érdekes volt a világ négy táját képviselő, különleges hangszerekkel való ismerkedés. A program sikeréhez nagyban hozzájárult a gyerekek nyelvén jól értő előadó közvetlen, humoros stílusa. Bemutatta a dorombot, a magyar népi hangszernek tartott egyszerű kis acél hangszert, amely a Fülöp-szigetekről indult hódító útjára. Nagy sikert aratott a kecskedudával is, amelyet az egyik kislány hathatós segítségével szólaltatott meg. Sokan nem tudták, de most kiderült, hogy a faragott kecskefejen levő kicsi tükör a dudásoktól hivatott távol tartani az ördögöt.

A világ túloldaláról érkezett eukaliptuszból készült didgeridoo már Európában is népszerű, a hangját egy kisfiú csalogatta elő, frappánsan megfújva a festett csövet. A hangszert hazájában, Észak-Ausztráliában úgynevezett körlégzéssel használják: miközben fújják, orron vesznek levegőt. Így akár egy órán keresztül is szólhat folyamatosan. A folyamatos, mély hang pedig emelkedettebb tudatállapotba juttatja azokat, akik hallgatják. Bizonyos szempontból rokona a kecskedudának, hiszen annál egy tömlőt használnak a folyamatos fújáshoz, míg Ausztráliában a zenész e célra a saját száját használja. A kecskeduda szájában két nádsíp van, az egyik az alaphangot adja, a másikkal a dallamot lehet játszani, és egy további harmadik van lejjebb. Két dudás pedig azért nem fér meg egy csárdában a mondás szerint, mert egy dudának a három sípját is nehéz összehangolni, két duda hat sípját pedig szinte lehetetlen, úgy már nem harmonikus a játék.

Az ütőgardont Gyimesben hölgyek szólaltatják meg

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Kifejezetten női hangszer az ütőgardon, amelynek húrjait egyszerre lehet ütni és csípni is. Gyimesben hagyományosan hölgyek használják, míg közben a férfiak furulyán vagy hegedűn játszanak.

Az éneklő fűrész a meglett férfiakat is meglepte az esten, amint az is, hogy akár Mozart vagy Vivaldi darabjai is megszólaltathatók egy vonóval a fűrészen, amelyen csak hajlítva lehet játszani. Sőt, léteznek éneklőfűrész-művésznők, akik bámulatosan muzsikálnak a különleges hangszeren. Ennél is félelmetesebb hangszerként mutatta be tréfásan az előadó az aquaphone-t, amelyet egy amerikai cég fejlesztett ki, hogy filmekhez és színdarabokhoz adjon zenét.

Kiderült, hogy a legegyszerűbb húros hangszer az íj, amelyet a pigmeusok is használnak, míg az indiai, tengeri vízi csiga hangja hazájában a szertartások kezdetét jelzi. Mindkettő megszólalt a program során, amint a juharfából készült szerelemfurulya szintén. Azt a navaho fiúk fújják a lányok szívének meghódítása céljából. Kellemes, szép hangját az ötfokú pentaton skálának köszönheti a hangszer.

A legkülönlegesebb fúvós hangszerbe bele sem kell fújni. A bambuszcsövön kevés a lyuk ahhoz, hogy furulya legyen, és a megszólaltatásához lóbálni kell, ezért is lóbáló a hétköznapi neve a sullurnak. Az alakjában - a kisfiúk szerint - jedi fénykardra hasonlító hangszer belsejében indiai lyukas rúpiákon át áramlik a sípoló hangot adó levegő.

A négy méter hosszú havasi kürt hangját a falu lakói is hallhatták, miután végét az ablakpárkányra támasztotta a zenész. Régen több mint húsz kilométer távolságra a hangjával küldtek üzenetet. Az ütősök között a perui cajon, a népszerű dob, a szenegáli dzsembe mellett az első pillantásra leginkább egy robotporszívóra hasonlító, barátságos hangú handpant, magyarul tündérdobot is megszólaltathatták a közönség soraiban ülő gyerekek.

A legkisebbek is megismerhették a kecskeduda hangját

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A Leskowsky Hangszergyűjteményt Leskowsky Albert alapította 1979-ben a környékbeli tanyákról összegyűjtve a citerákat. Az elmúlt 40 évben a világ minden tájáról érkeztek hozzá hangszerek, és amerre járt, mindig hazavitt magával valamit. Amint a gyűjteményt 12 éve vezető Szilágyi Áron szintén. Édesapja hangszerkészítő mester volt, fia életében sok zenésszel és még több különleges hangszerrel találkozott otthon. Vallja, hogy családi kötődése van a hangszerek világához.

Sok hangszerkészítő és zenész adományozta Leskowsky Albertnek a hangszereit, így ma közel kétezer darabot számlál a népi, kísérleti, klasszikus és elektronikus hangszerekből álló gyűjtemény. Különlegessége azonban nem abban rejlik, hogy számos régi, értékes hangszert tartalmaz, hanem sokkal inkább abban, hogy minden kézzel fogható, kipróbálható. Átélhető a hangok születésének élménye. Nem kell, hogy zenész legyen a látogató, sőt, sokkal jobb, ha még nem fogott a kezébe hangszert, és ott lépi át a hangok világába vezető küszöböt. Kipróbálhatja a zsiráfzongorát, a különleges afrikai ütőhangszereket úgy is, hogy előtte még sosem játszott hangszeren.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával megrendezett programnak lesz folytatása, a hangszergyűjtemény darabjainak bemutatását az előadó július 25-én folytatja.