A VeszprémFest nagyszínpadi előadói mind nagyon készülnek, várják már a veszprémi fellépést. A nyitónapon a kétszeres Grammy-díjas jazz énekes, zongorista és zeneszerző, Diana Krall lép színpadra. A kanadai születésű művész a világ jelenleg legkeresettebb női jazz előadója. Eddig ötször járt Magyarországon, 2013-ban a VeszprémFesten is nagy sikert aratott. Huszonnégy tagú zenész csapattal érkezik, saját zongoráját hozza magával és hétfő éjszaka már megy is tovább, tájékoztatott Mészáros Zoltán. A fesztivál ügyvezető igazgatója elmondta, erre a koncertre három hónappal ezelőtt elfogyott minden jegy. A többi programra még lehet kapni jegyeket, van, amire már csak állójegyet. Visszatérő vendég Jamie Cullum és a The Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes, új fellépő az idén Ana Moura, ZAZ és James Blunt. A korábbi négy napos fesztiválok után idén hatnaposra bővült a rendezvénysorozat. A fesztivál költségvetése 450-480 millió forint, a jegyárbevételből 200 millió, a szponzorációs támogatásból 100 millió forintot várnak a szervezők.

Mészáros Zoltán a VeszprémFest megálmodója

Forrás: Pesthy Márton / Napló

A nagyszínpad nemzetközi fellépői este kilenc órakor, a hazai előzenekarok nyolc órakor lépnek színpadra, a kapukat hét órakor nyitják. Az időjárás-előrejelzést figyelembe véve most úgy tűnik, minden koncertet az eredetileg tervezett helyszínen, a História kertben tartanak, csak az utolsó napi program, James Blunt műsora lesz a Veszprém Arénában. Mészáros Zoltán felhívta a közönség figyelmét, hogy hétfőn és kedden este hűvös lesz, a koncert végén várhatóan 14-15 fok, érdemes melegen öltözni. Szerdától melegszik az idő, esténként is kellemes lesz a hőmérséklet.

A nagyszínpadi produkciók mellett Jamie Winchester is fellép a VeszprémFesten, július 15-é, pénteken Hrutka Róberttel és a Mendelssohn Kamarazenekarral együtt a Veszprémi Petőfi Színházban, 16-án ő maga egy szál gitárral a jezsuita templomkertben.