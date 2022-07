Szerdán a kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, előadóművész, zenész, Gryllus Dániel volt a vendég. Nemcsak énekelt, citerázott és furulyázott, de mesélt is, régi időkről és szép emlékekről, dalok születéséről és a versek szépségéről. A koncerten tapintható volt a tisztelet és a hála, mindannyian gyereknek érezhettük magunkat egy röpke órára, ahol Gryllus Dániel mesélte a délutáni matinét.

Völgyimpró Gryllus Dániellel a Káli Kunyhónál a Művészetek Völgye Fesztivál részeként

Forrás: Pesthy Márton / Veszprémi Napló

A Kaláka udvarban is találkozhattunk impróval, de egy harmadik típusúval, habár Gryllus Dánielnek itt is volt szerepe. Lovasi Andrással és Lackfi Jánossal közösen tartották meg a versimpró előadásukat, ahol a Kispál és a borz és a Kiscsillag frontembere is megvillantotta költői oldalát a közönségnek. Azt már korábban is láthattuk, hogy a Kaláka udvar túl kicsi ahhoz képest, hogy milyen nagy neveket sikerül beültetni oda, így lehet az is, hogy még az utcáról is Lovasi András hangját próbálták elcsípni az érdeklődők, akik kiszorultak az udvarból.

Lovasi András (balra) és Lackfi János a Kaláka versudvarban

Forrás: Pesthy Márton / Veszprémi Napló

Vasárnapig tart még az összeművészeti fesztivál Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden, a Panoráma színpadon a Bagossy Brothers Companyval, a Kertben lemezborító workshoppal, a Petőfi udvarban Pilinszky szellemével és slam poetryvel és az elmaradhatatlan Völgyfutással.