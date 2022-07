A 31. Művészetek Völgyében a Panoráma Színpadon fellép a 30Y, az Anna and The Barbies, az Aurevoir, a Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, a Carson Coma, a Csík zenekar, Dés László, az Elefánt, az Esti Kornél, a hiperkarma, a Margaret Island, a 30 éves Parno Graszt, a Ricsárdgír, a Szabó Balázs Bandája és a Vad Fruttik is.

Zene, irodalom, workshopok

Kőbánya Udvarában játszik majd többek közt a Klasszik Lasszó, debütál a fesztiválon Tátrai Tibor új zenekara a godfater., a Jazztelen, a Platon Karataev, az Ivan & The Parazol, a Hősök, a Sorbonne Sexual, a Ruby Harlem, a Subtones, a Fran Palermo, a Middlemist Red, a Konyha és a Mattset is. Napközben a zenei oktatás kerül középpontba a kerekasztal-beszélgetések során, mint az élményéneklés, a zeneterápia jótékony hatásai vagy éppen az, hogy miként kezdjünk bele a zenetanulásba idősebb korban. Hegyi Gyuri Legendás Dalok című élőzenés sorozatával érkezik a Völgybe, ahol minden alkalommal egy-egy témát körül járva merülhetünk el a zenetörténet legjobb dalaiban. A PIM Pilvax-Brunch minden nap 13 óráig gyerekprogramokkal, workshopokkal, irodalmi beszélgetéssel egybekötött reggelizésre várja a családokat, de itt kap helyet a legkisebbeknek szóló Babakocsma és a Hallgatózó.na is.

Új helyszínen, Kapolcson köszönhetjük a Petőfi Udvart, amely a Petőfi Kulturális Ügynökség és Petőfi Irodalmi Múzeum közös helyszíne, könnyűzenei koncertekkel, kortárs és klasszikus irodalmi programokkal, gyerekprogramokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel vár. Bemutatkozik a Hajógyár is, ahol fellép többek közt a The Biebers, a Kaukázus, Petruska, Ohnody, a Little G Weevil Band, de itt játszanak majd a Hangfoglaló Program idei támogatottjai is és akusztikus koncertekből sem lesz hiány. Ilyen felállásban találkozhatunk Azariah-val és Bérczesi Robival is.

Zene x Szöveg

A Hajógyár és az A38 közös, összművészeti sorozata is a Petőfi Udvarba költözik a Völgy ideje alatt: a Zene x Szöveg keretein belül az egykori Akkezdet Phiai-ból ismert Said és az Elefánt frontembere, Szendrői Csaba mesélnek a szövegírásból, de szó lesz még a 10 nap alatt a zene és a színház, valamint a zene és az irodalom kapcsolatáról is. Az Eleven Költők Társasága (EKT) akusztikus irodalmi koncertje is ezen gondolatiság köré épült, a zenekar ugyanis kortárs költők verseit álmodja dalokká.

Szintén új udvarként mutatkozik be idén A Kert, amely Taliándörögd zenei ütőere lesz olyan előadókkal, mint Beton.Hofi, Saya Noé, Deva, az Analog Balaton, Perrin, a Freakin’ Disco, a Yesyes, a Belau vagy éppen a Galaxisok.

Forrás: Művészetek Völgye

A Művészetek Völgyében a könnyűzene mellett mindig helye volt több zenei műfajnak is, így a komolyzene és az opera sem maradnak ki a sorból. A vigántpetendi Cirque du Tókertnél a különféle újcirkuszi és táncprodukciók mellett az operarajongók is megtalálhatják számításaikat. Az Operaház ugyanis Kodály remekművével, a Háry Jánossal érkezik a fesztiválra. A Háry János nem tőről metszett opera, de általa színpadra – és a klasszikus zene kánonjába – jutott el a magyar népdal, Kodály kiváló daljátéka pedig a maga nagyszabású hangulatfestésével és humorával nyáresti szórakozásnak is kiváló. Az Opera A szerelmi bájital 2021-es nagy sikerű bemutatkozását követően idén is könnyed kikapcsolódást ígérő művel tér vissza Vigántpetendre.

A részletes programkínálatért érdemes a fesztivál honlapját böngészni vagy letölteni a fesztivál saját applikációját, ahol a fesztiválozók kedvenc programjaikat is bejelölhetik. Találkozzunk július 22-én!