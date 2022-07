Legutóbb a közel negyven éve Hegymagashoz kötődő nyaralótulajdonos, Kálnay Adél író, költő, pedagógus hozta el a tündéreket, most szombaton M. Nyírő Mária írónő "A varázsmag szövetsége" titkaiba avatta be a gyerekeket. A művelődési házban Gyurka Miklósné polgármester köszöntötte a résztvevőket, köztük külön M. Nyírő Máriát és beszélgetőpartnerét, Énekesné György Zsuzsannát. A polgármester asszony elmondta, a Lesence vidék települési összefogásának köszönhetően tarthatnak újabb mesekönyv bemutatót a településen. A mesekuckóban ezúttal "A varázsmag szövetsége" című mesekönyv került a fókuszba, de a szerzőről is hallhattak érdekes információkat a megjelentek. Az is kiderült, hogy a regényben Füzes Dóri, egy átlagos negyedik osztályos kislány a főszereplő, aki akarata ellenére egyik pillanatról a másikra egy varázslatos világban találja magát, ahol új barátokat talál. Velük együtt számos próba elé állítja a közös feladat, Varázsfölde megmentése.

Forrás: Szijártó János / Napló

Amint az a beszélgetés során elhangzott, M. Nyirő Mária első kalandregénye nemcsak a gyerekeknek szól, hanem segítséget nyújt a szülőknek és a pedagógusoknak is, hogy a közös olvasást tudják még színesebbé, izgalmasabbá tenni. A hegymagasi mesekuckó egyben azt is igazolta, hogy a mai gyerekeknek is van igényük a klasszikus, könyv formájában elérhető mesékre, de ehhez kell a felnőtt segítsége is. Az est folyamán a legifjabb korosztály képviselői az írónő (aki egyben pedagógus) felhívására még azt is bebizonyították, hogy nagyon is jó fantáziájuk van, amit jellemzően az olvasás (kicsiknél felolvasás) fejleszt a legintenzívebben.