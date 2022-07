Kerényi Miklós Gábor (Kero), a darab rendezője közel kilenc éve tervezi bemutatni a darabot. „A produkció nem hiába kapta a világsiker musicalje szlogent, hiszen a farmernadrágnál keresve se találhatnánk ismertebb ruhadarabot. Remélem, hogy az előadás külföldre, Izraelben és Amerikában is eljut.” A musicalt a farmerkirály, Levi Strauss élete és az amerikai kivándorlási hullám ihlette. A történet Levi (Lőb) Strauss kalandos életét, karrierjét, a farmernadrág, a blue jeans születését meséli el. A darab zenei érdekessége, hogy a zeneszerző, Jávori Fegya nem tért el Budapest Klezmer Band védjegyévé vált zenei stílustól, de a musicalben van country, müncheni sördal, valamint mai jellegű musicalszám ugyanúgy, mint orosz-német népzenei alapokból felépített kettős-, vagy kisebb kórus.

A darab címe Levis’s Story, Oberfrank Pál fejéből pattant ki. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója elmondta, a közönséget szeretnék kiszolgálni, ezért is tartotta fontosnak, hogy koprodukciós partnere legyen az előadásnak. Ő is szeretné, hogy a hazai előadások után külföldön is bemutathassák a darabot. Kiss László, a Siófoki Kálmán Imre Színház igazgatója többször dolgozott együtt Keróval, ő kereste meg ezzel a történettel. Meglepte, hogy Levi Strauss életét még sehol se dolgozták fel. Szerinte a Levi’s Story nagy siker lesz.

Jávor Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas zeneszerző úgy érzi, olyan erős a történet, hogy ez az előadás a világ bármelyik színpadán megállná a helyét. Müller Péter Sziámit, a dal szövegíróját megrázta Kállai István, a darab egyik megálmodójának elvesztése, akihez régi barátság fűzte. „Fegyával öröm együtt dolgozni és dalt írni. Fellengzősnek tűnhet a világsiker kifejezés, de a történet nagyszerű, Fegya legalább olyan jó, mint bármelyik Broadway-zeneszerző, engem meg valaki majd lefordít angolra”.

A darab női főszerepét alakító Szulák Andrea elmondta, nnyira megérintette a karakterének fődalának szövege és zenei anyaga, hogy sírva tanulta meg. Rebekát, Levi édesanyját Szulák Andreával felváltva alakítja Módri Györgyi. A musical további szerepeiben Szabó P. Szilveszter, Kerényi Miklós Máté, Haraszti Elvira, Kardffy Aisha, Horváth Dániel, Cservenák Vilmos, Keresztes Gábor, Gaál Attila Csaba, Máté P. Gábor és Keller Márton látható. Zenei vezető Kéménczy Antal,

díszlettervező Rákay Tamás, koreográfus Király Béla, jelmeztervező Horváth Kata. A produkció ősbemutatója július 15-16-án lesz a Siófoki Szabadtéri Színpadon, augusztus 26- 27-én Fertőrákoson láthatják a nézők, októberben érkezik a Veszprémi Petőfi Színházba.