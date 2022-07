A tizennyolcadik VeszprémFest a Veszprém Arénában ért véget, ahol James Blunt búcsúztatta el ezt a hat napig tartó világszínvonalú zenei fesztivált. Nem is lehetett volna jobb zárást elképzelni. Az énekes 2022 februárjában induló, The Stars Beneath My Feet című Európa turnéjának keretében lépett fel Veszprémben.

Blunt, bár gyermekkorában több hangszeren tanult, szülei nyomására mégis katonai pályára lépett és a Brit hadseregnél szolgált, ahol 2002-es leszereléséig századosi rendfokozatig jutott. Első albuma 2004-ben jelent meg Back To Bedlam címmel, melynek You’re Beautiful című dala azonnal világsztárrá tette. A dal többek között két Brit Zenei- és két Ivor Novello-díjat nyert el, valamint öt Grammy-jelölést is kapott, az album egyszerre 16 országban volt listavezető. Második lemezét All The Lost Souls címmel 2007 őszén adta ki, amely már a megjelenés első hetében aranylemez lett. Az album első kislemeze, az 1973 a megjelenés hónapjában a földkerekség első helyezett dala lett. Emellett 2016 február 17-én megkapta a “Zene doktora” tiszteletbeli kitüntetést a University of Bristol-tól.

Ennek ellenére a leggyakoribb keresés vele kapcsolatban az interneten az, hogy vajon James Blunt eladta-e a lánytestvérét az interneten? A válasz pedig, igen. Ahogyan a The Guardianról megtudhattuk az eBayen adott fel hirdetést: „A bajba jutott lány ragyogó páncélos lovagot keres! Kétségbeesetten szeretne eljutni egy temetésre Dél-Írországban, kérem, segítsen!”. Természetesen happy end lett a vége, a testvére, Emily és a megmentő hős lovag, Guy Harrison össze is házasodtak.

Így tudjuk elképzelni, milyen lehet James Blunt körül a világ: romantikus és sorsszerű – ahogyan a dalaiból is sugárzik. Blunt másfél órás koncertet adott, pluszban jött a ráadás – ez idő alatt pedig végig szívvel, lélekkel énekelt és zenélt, valamint elővette brit sármja mellett angol humorát is. Az énekes-dalszerző sok dalát egészen magas hangon énekli, az egyiknél meg is jegyezte: „A következő dal olyan magas lesz, hogy csak a nők és a kutyák hallják. Szóval uraim, szívesen, kapnak 3 perc csöndet, addig nyugodtan nyomkodják a telefonjukat” – viccelődött az énekes.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Blunt dalai mind visszafogottak és főként „összebújósak”, szóval nem feltételeztük, hogy a koncert közben lesz guggolásból pogózás (ahogyan a punk koncerteken szokás), ahogy azt sem gondoltuk, hogy Blunt egyszercsak felvesz egy covid-hárító gázmaszkot, majd elkezd crowd surfingelni (az a folyamat, amelynek során egy ember a színpadról a tömegre fekszik, és kézről-kézre átkerül egy embertől a másikhoz, a helyszín egyik részéről a másikra. A "tömegszörfös" mindenki feje fölött halad át, és mindenki keze támogatja az ember súlyát) a tömegben. És nem a You’re beautiful végén ugrott, pedig a klip végén ott ugrik le egy szikláról.

Érthető egyébként, hogy ilyen magabiztosan engedte át magát a közönség bizalomgerjesztő kezeibe, hiszen olyan sokan voltak az Arénában, hogy az ülőhelyek mind megteltek, de a küzdőtéren sem tudtunk volna jógagyakorlatokat végezni. A nagy tömegből, ahogy láttuk, csupán egy embert vittek ki a biztonsági őrök egyébként, viszont a résztvevők 80 százaléka ismerte az összes dalt, így Blunt bátran énekeltethette a közönséget, amit elég sűrűn meg is tett.