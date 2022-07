A Wolf Péter vezényelte Mendelssohn Kamarazenekar szinte minden dalban közreműködött: hol csak kisebb, kiegészítő szerepet kaptak, finomítva a hangzást, felöltöztetve a könnyűzenei melódiát, máskor – például abban a nótában, amikor Hrutka Róbert ült a billentyűk mögé – pedig hangsúlyosabbat: érzelmi aláfestést adtak, megint máskor a dal dinamikai felépítésében kaptak főszerepet. A közönség felől áradó energia talán a Hold me, Thrill me, Kiss me, Kill me című, U2 feldolgozásban ért a tetőpontjára: a középpáholyban ülő rajongókból tánckar alakult, a lelkesedés a ráadásban odáig fokozódott, hogy szinte mindenki talpon volt a nézőtéri széksorok között. Igazi örömzenével ért véget a koncert, amelyet a közönség állva tapsolt meg.

Megérte a három év várakozás.