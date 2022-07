Bodzásoknak nevezik a jásdiakat, hagyományosan feldolgozzák többféleképp a bokor- és a gyalogbodzát. Ez a jelképe kiállító és közösségi terüknek, turisztikai információs pontjuknak, a Bodzaháznak is. Troják Petra, a helyi könyvtáros pedig bodzaillatú kézműves szappant készít az önkormányzat műhelyében manapság. Jut belőle a helyieknek például karácsonyra, idősek napjára ajándékba. Korábban az iskola szlovák vendégtanára mutatta meg, hogyan lehet összeállítani, tőle származik az ötlet, hogy gyártsanak Jásdon is, hiszen ő maga otthon szokott szappant főzni. Tőle tanulta meg Petra a folyamatot és megmutatta lapunknak is a könyvtár melletti helyiségben, ahol a helyieknek foglalkozásokat tart, óvodásoknak is, vele együtt maguknak készíthetnek kézmosáshoz, fürdéshez tisztálkodószert.

Az alapanyag tömbben érkezik Jásdra, házilag akár megmaradt darabokat, illóolajat használhatunk. Mivel a jásdi bodzalekvár színe lila, a szörpé zöldessárga, ezek az árnyalatok jelennek meg a jásdi szappanon – magyarázta el Petra, miközben felvágta, kockázta az alapanyagot. Ez a nehéz része a munkának. Az olvasztásnál arra kell vigyázni kell, hogy ne fusson ki és a rámelegítés se jó, mert akkor barnul a szappan. Ügyelni kell az időzítésre és a folyékony anyagba még melegen kell belekeverni az illatot és a színt biztosító összetevőket. Szintén még melegen kell formába önteni. Az öntőforma lehet szilikonból, de magunk szintén levághatjuk ehhez például a műanyagpalack alját.