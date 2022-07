Répás Józsefné, Irma először töltelékeket készített ki az asztalra a réteskészítő workshopon, tálaiban láttunk krumplit, túrót és meggyet, káposztát, almát és mákot is. Nincs titka szerinte a hagyományos rétesnyújtásnak, hacsak az nem, hogy jól meg kell dolgozni a tésztát, rá kell szánni az időt, akkor a munka következő fázisainál sem lehet vele gond.

Boda Gellért, a Zagyva Banda hegedűse pedig arról beszélt, hogy igazibbak azok a táncházak, ahol a néptáncok lépéseit ismerők nem csendesek, mert a dalszövegeket szintén tudják, és együtt énekelnek a zenekar tagjaival. Ezért szívesen vett részt együttese egy közös gyakorláson, ahol bárki bekapcsolódhatott a népdalok tanulásába, az érdeklődőknek kiosztották a viski dalok szövegeit. Gyakran közreműködnek ilyen oktatásokon, amellett, hogy rendszeresen fellépnek, színpadi műsorokat adnak, és persze táncházakban húzzák a talpalávalót. Arról is beszélt a zenekarvezető, hogy szép a szimbólumrendszere a népdaloknak, főleg a szerelemről szólnak, de a mindennapi élet minden fontos érzését lefestik manapság is dallamok révén.