A teljes hétvégét felölelő események több helyszínen, színes kínálattal várják az érdeklődőket. A Kisfaludy Emlékháznál indult a programsorozat, a Kisfaludy emlékhelyeket bejáró sétával, majd 17 órakor Vollein Ferenc festőművész kiállításának megnyitásával. Itt Végh László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd "A nemzet Fiatal Tehetségeiért" ösztöndíj és képzőművészeti elismerés négyszeres győztese, Vollein Ferenc mutatkozott be, s szólt a sümegi tárlat képeiről, s ezzel együtt saját munkásságáról. Ezt Németh István Péter tapolcai költő folytatta, aki a líra eszközeit alkalmazta és prózában, illetve versben is méltatta a fiatal alkotó festményeit. Zárásként Joós Tamás énekmondó önálló estjét tekinthették meg az érdeklődők. Ezzel párhuzamosan a Ramassetter Látogatóközpontban Egly Márk borász sümegi hegyközségről szóló előadását hallgathatták meg az érdeklődők, a Palotakertben pedig az Anna & The Big Face együttes csapott a húrok közé.