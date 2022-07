A beruházás a könyvtár első emeleti szintjét érinti, és megszünteti az épület Iskola utcai falának vizesedését – mondta el érdeklődésünkre Baranyai Tamás igazgató. A könyvtár folyamatosan fogad látogatókat a felújítás ideje alatt is. A gyermekkönyvtár már átköltözött a harmadik emeletre az eddig közösségi térként használt helyiségbe, ezt leszámítva a látogatók nem érzékelnek majd változást, a kölcsönzés továbbra is a földszinten történik. Az igazgató elmondta, a tervek szerint a felújítás után a gyermekkönyvtár visszaköltözik az első szintre, várhatóan jövő tavasszal.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A beruházás engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, rendelkezésre állnak a szükséges engedélyek, és jelenleg folyamatban van a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás, közölte érdeklődésünkre Schmidt István, a Veszprém 2030 Kft. műszaki igazgatója. A közbeszerzési eljárás lezárását követően támogatói döntés szükséges a forrás biztosításáról, ez alapján a kivitelezés várhatóan augusztus-szeptember fordulóján kezdődhet el. A fejlesztés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programban, hazai forrásból valósul meg, bruttó 300-400 millió forintból.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

– A beruházás részeként megújul az épület délnyugati sarkában lévő földszinti boltíves raktárhelyiség („Lovagterem”) és előtere, valamint a gyermekkönyvtár. Korszerűsítik ezekben a helyiségekben a légtechnikát és az elektromos rendszert, valamint a padlóburkolatot, továbbá elkészül az érintett helyiségek külső homlokzati falainak talajnedvesség elleni szigetelése – részletezte Schmidt István. A fentiek mellett a fejlesztés részeként a belső udvari acéllépcső helyett új lépcső épül, valamint megújul a Színházkert felőli forgóajtós főbejárat, továbbá kicserélik az épület északi szárnyának földszintjén lévő Páldy Róbert-emlékszoba homlokzati nyílászáróit.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Baranyai Tamás elmondta, az eddigi raktárhelyiség előterében közösségi helyszín jön létre munkaállomásokkal, amelyeket például digitális nomádok is igénybe vehetnek napközben. A boltíves helyiségben a középiskolásoknak alakítanak ki olyan helyszínt, amely rendezvények megtartására és oktatásra is alkalmas, valamint egy podcaststúdiót is létrehoznak. Schmidt István megjegyezte, az új közösségi tér a belső udvar felől új bejáratot kap, így a könyvtár működési rendjétől függetlenül, önállóan is üzemeltethető lesz. A megújult helyiségeket akadálymentes mosdók szolgálják ki.