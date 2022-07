A Borbás Károly karnagy vezette kórus két évvel ezelőtt, 2020-ban ünnepelte centenáriumát, ám a pandémia miatt csak most tudták megtartani rendezvényüket, amelyre szinte teljesen megtelt a vár rendezvényterme.

– Folyamatos változásokkal teli világot élünk, minden mozgásban van körülöttünk: a technológia, a társadalom, a morál, a kommunikáció, a kultúra. Egy ilyen világban különösen nagy öröm, hogy egy olyan közösség eseményén vagyunk, amely a saját szűnni nem akaró fejlődése mellett a biztonságot és az értéket teremtő állandóságot képviseli – köszöntötte a Várpalotai Bányász Kórust a hangverseny nyitányaként Campanari-Talabér Márta polgármester.

Borbás Károly karnagy elmondta, már nagyon készültek arra, hogy végre megünnepelhessék a jeles évfordulót, s külön öröm, hogy a velük évtizedes kapcsolatokat ápoló kórusok is el tudtak jönni énekelni. Épp a külföldi dalkörök miatt halasztották az idei évre a rendezvényt, tavaly nyáron ugyanis az utazási korlátozások miatt a székelyudvarhelyi és a wolfsbergi kórus nem tudott volna részt venni az eseményen.

Az estet a Kovács László karnagy vezette Székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar nyitotta. Műsoruk a haza szeretetéről, a magyarság diaszpórában való meg- éléséről szólt. A dalok, köztük az Ott, ahol zúg a négy folyó című klasszikus előadása mellett verset is szavaltak a Thury-várban. – Nagy szeretettel készültünk erre a napra, mert számunkra már az is hatalmas ünnep, hogy eljöhettünk az anyaországba. A repertoárunkban elsősorban nemzeti énekek, egyházi énekek és népdalok szerepeltek, természetesen magyar nyelven – mondta el kérdésünkre a Székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar képviseletében Baráth Edit, aki előadásukat követően egy székely zászlóval köszöntötte a születésnapját ünneplő Várpalotai Bányász Kórust.

A székelyeket a székesfehérvári Alba Regia Vegyeskar követte. Kneifel Imre vezényletével – aki műsoruk előtt röviden méltatta a házigazda várpalotai kórust – többek között Palestrina Drága fény, Donati Hej, fel a táncra, Mendelssohn Herbstlied (Őszi dal), Járdányi Árva madár, valamint Kodály Túrót eszik a cigány című műveit énekelték el, maradandó zenei élményt adva ezzel a Thury-vár közönségének.

A „szomszédvárból” érkezett Alba Regia Vegyeskar után Várpalota osztrák testvérvárosa, Wolfsberg kiemelkedő művészeti együttese, az AGV Frantschach kórus következett. Többek között Johannes Brahms, Reinhard Mey, Gün- ther Steyrer és Walter Dick művei csendültek fel előadásukban Carmen Nickel-Unterholzer vezényletével. A kórus képviseletében Johann Pongratz lapunknak elmondta, régóta barátai és tisztelői a Várpalotai Bányász Kórusnak, hiszen 1988 óta vannak kapcsolatban a város vegyes karával. Legutóbb 30 évvel ezelőtt jártak Várpalotán, ezért nagy örömmel fogadták el Borbás Károlyék meghívását a centenárumi kórusfesztiválra.

A koncert zárásaként aztán a házigazda, a 102 éves Várpalotai Bányász Kórus lépett tapsvihar közepette a közönség elé. Georg Friedrich Händel, Pászti Miklós, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Kocsár Miklós műveit adták elő, bizonyítva ezzel szakmai felkészültségüket is.

Az egyedülálló élményt adó hangverseny végén a Bányász kórus köszöntötte az őket évtizedek óta támogatókat, míg ők a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, azaz a KÓTA díszoklevelét vehették át.