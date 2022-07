L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója méltatta Bujtor István filmjeit, volt olyan, amit gyermekként is látott. Azt mondta, „korosztályi” élményt adott a Sándor Mátyás sorozat megtekintése, amit érdemes lenne látni a mai fiataloknak is. – Meghatározó volt és hozzátartozott az életünkhöz, amit Bujtor István a filmvásznon, illetve a televízió képernyőn ránk hagyott – fogalmazott, majd szerencsésnek nevezte magát amiatt, hogy láthatta a művészt színpadon, találkozott az édesanyjával, és barátságban áll Judittal, az özvegyével. A főigazgató méltatta az összefogással létrejött alkotást: Béres János szobrászművész munkáját. Reményei szerint a szabadtéri színpad és a tihanyi kulturális fejlesztések részesei lehetnek a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros projektnek.

A művészre felesége, Bujtor Judit és Tósoki Imre, Tihany polgármestere is emlékezett, majd leleplezték a nemzetiszínű szalaggal átkötött bronz domborművet.