A kanadai születésű művész a világ jelenleg legkeresettebb női dzsesszelőadója. Ötször járt Magyarországon, 2013-ban zajos sikert aratott a VeszprémFesten. Fellépését idén is nagyon sokan várták, koncertjére három hónappal ezelőtt elfogyott minden jegy, megtelt a nézőtér.

Forrás: Penovác Károly/Napló

Diana Krall pályafutása során több mint 15 millió albumot adott el világszerte. Tizenöt stúdióalbumot készített, utolsó lemeze 2020-ban jelent meg, This Dream of You címmel. Dolgozott Paul McCartney-val, Barbra Streisanddal és Tony Bennettel, folyamatosan turnézik, a világ jelentős dzsesszfesztiváljainak és koncerttermeinek ünnepelt sztárja.