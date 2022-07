– Európa kulturális fővárosaként kiemelt célunk, hogy a Veszprém-Bakony-Balaton régiót a kortárs művészetek eszközeivel, friss szemléletű alkotásokkal mutassuk be. A helyek, a helyszínek inspiráló erejét felhasználó Artists in Residence (AIR) programok több projektünkben is felbukkannak: a Művészetek Háza Veszprém, a BALATORIUM, a HybridCycle és a Füredi Fordítóház is részese a programsorozatnak – mondta el Dallos Krisztina, a VEB 2023 EKF kulturális projektmenedzsere. Kiemelte, a megszülető képzőművészeti, fotóművészeti, ökológiai összművészeti és irodalmi művek közös nevezője, hogy a Balaton, vagy a régió ihleti őket: a meghívott alkotók a helyszínen megélt élmények és benyomások birtokában hozzák majd létre egyedülálló alkotásaikat. Dallos Krisztina hozzátette, az AIR programokban létrejött események, kiállítások, workshopok reményeik szerint megszólítják a fiatalabb korosztályokat is, valamint hosszú távon is fenntartható kezdeményezéseket indítanak el.

A programok sorát a Balaton Eye elnevezésű képzőművészeti projekt nyitja, amelyet a Művészetek Háza Veszprém szakmai vezetésével rendeznek meg. Grászli Bernadett, az intézmény igazgatója , a régióhoz kapcsolódó történetekre koncentrálnak, a sorozat nyitányaként pedig egy negyvenéves művészbarátság kerül fókuszba, amelynek a kiindulópontja a Balaton és Tihany volt. Bernát András és Peter de Thouars holland művész nonfiguratív alkotásaiból – amelyek szorosan kötődnek a régióhoz azzal, hogy a víz és a tükröződések kiemelt szerepet kapnak bennük – szombaton délután nyílik kiállítás a Dubniczay-palotában. Grászli Bernadett hozzátette, a kiállításhoz képzőművészeti foglalkozás is kapcsolódik, és a művészek kötetlenül beszélnek a festészeti technikájukról, amelyet maguk a látogatók is kipróbálhatnak egy workshop keretében.

A két alkotó az elmúlt napokat a térségben töltötte, Bernát Andrással az alsóörsi Török-házban kérdeztük a négy évtizedre visszatekintő művészeti kapcsolatról. Az alkotó felidézte, Peter de Thouarsszal a tihanyi művésztelepen találkoztak az 1980-as évek elején, amikor a Képzőművészeti Főiskola Kokas Ignác osztályának egyik tagjaként – Ádám Zoltánnal, Bullás József, Mazzag István – töltött el egy hónapot a Balatonnál. De Thouars a hollandiai Arnhem városának akadémiájáról érkezett Magyarországra annak köszönhetően, hogy tanára a magyar származású Gőgös Ferenc képzőművész volt, aki 1956-ban disszidált Magyarországról. Szintén kapcsolódási pont volt a fiatal magyar és holland képzőművészek között, hogy nyitottnak mutatkoztak az ebben az időszakban elinduló, új festészetnek vagy új szenzibilitásnak nevezett képzőművészeti áramlat iránt. A négy magyar főiskolai hallgató és holland társaik – Peter de Thouars mellett Ad van Hoof, Tom van der Noordt és Walter van der Cruijsen – közösen állított ki két helyszínen Hollandiában, majd Budapesten a főiskolán és a Fészek Galériában. A művészek közötti kapcsolat az évek során megmaradt és erősödött, rendszeresen meglátogatták egymást, és a közös munka kezdetének harmincadik évfordulóját közös kiállítással ünnepelték a Neon Galériában. Bernát András hangsúlyozta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programba szívesen kapcsolódnak be, ugyanis a Peter de Thouars-al való szakmai és baráti kapcsolata a Balatonhoz kötődik. Bernát András nyolc éven át járt a tihanyi művésztelepre, és a holland festőművész is rendszeresen visszatért a tóhoz, a tihanyi Belső-tó és a Balaton mindkettejük számára meghatározó természeti élmény. A két művész hónapok óta készül a közös kiállításra, a térségben töltött idő és személyes találkozás nemcsak az idei, hanem a jövő évi tárlatra való felkészülést is segíti.

Bernát András lapunknak azt is elmondta, a Dubniczay-palota Várgalériájában nyíló szombati tárlaton a holland alkotó több friss munkája mellett egy 2019-ben Magyarországon készült művét is bemutatja. A kiállításon a holland művész jellemzően monokróm, tájkép ihletésű, horizontális struktúrájú alkotásai lesznek láthatók, míg Bernát Andrásnak főként a kétezres évek elején készült munkáit mutatja be: a főként monokróm képek köthetők a Balatonhoz.

A Balaton Eye alkotóprogram július 11-17. között folytatódik Christoph Dahlhausen és Gál András alkotópáros közreműködésével.