A koncertsorozatot nyolcadik alkalommal szervezik meg. A koncertek mindennap 19 órakor kezdődnek a veszprémivölgyi jezsuita romtemplomnál, a kivételt július 25-e jelenti, az aznapi hangversenynek a Tihanyi Bencés Apátság ad otthont, 20.30-tól.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) felidézte, Veszprém 2019 óta viseli az UNESCO Zene városa címet, amelyet részint a városra jellemző zenei sokszínűséggel, másrészt a zenei képzésben résztvevők nagy számával érdemelte ki. Hozzátette, az elismerés a város zenei múltjának is szól: az egyházzene az érsekség megalapítása óta meghatározó a városban. A régizenei fesztivál megidézi ezt a hagyományt, és erősíti a Veszprémre jellemző zenei sokféleséget.

Vikman Pál, a rendezvény főszervezője, az Orlando énekegyüttes művészeti vezetője elmondta, a veszprémi rendezvény egyik különlegessége, hogy olyan intim térben rendezik meg a koncerteket, ahol a zenész és a közönség fizikailag is közel vannak egymáshoz: így érvényesül igazán a csendből kiindulva létrejövő akusztikus zene. Elmondta, a sorozatot július 18-án egy spanyol csembalóművész, Ignacio Prego szólókoncertje nyitja, akinek a repertoárja a reneszánsz zenétől Bachig terjed. A sorozat második napján az Orlando énekegyüttes hangszeres zenészekkel együttműködve a 350 éve elhunyt barokk zeneszerző, Heinrich Schütz motettáiból játszik.

Vikman Pál kiemelte még a július 23-ai és 24-ei fellépőt: szombaton a Dador Project nevű hazai formáció az itáliai kora barokk kantátákat kortárs magyar versekkel társítja, míg másnap a Concerto Scirocco nevű bázeli együttes kora barokk hangszeres zenéket játszik. A koncertsorozatban fellép még a veszprémi és környékbeli tagokat felvonultató Recercare Régizenei Műhely és Vivaldi Ensemble, valamint a hazai Sebastian Consort együttes. A főszervező megjegyezte, a koncerteken túl olyan ritka hangszerekkel is találkozhatnak a látogatók, mint a fagott ősének tekinthető dulcián, vagy a teorba nevű pengetős hangszer.

Szabó Péter, a Kolostorok és kertek Kft. ügyvezetője felidézte, a 2013-ban háromnaposként indult rendezvény időtartama idén már meghaladja az egy hetet.