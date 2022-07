Két év után tért vissza Paloznakra a Veszprémi Művész Céh kiállítással, ezúttal az elnök, Kulcsár Ágnes képeit, tárgyait láthatjuk Mesék, álmok és egyebek címmel. Molnár Erzsébet előadóművész gondolatai vezettek be a közönségre ezúttal váró élménybe, ami hasonló is, más is, mint a korábbiak voltak. Hasonló abban, hogy találkozunk a művész sokszínű életének néma vers- és mesezuhatagaival, a repüléssel, az örök gyermeki ragyogás és feltétlen szeretet megannyi apró jelével, szimbólumaival. Az érzelmi intelligencia tükröződik a falakon virágokkal, levelekkel, csillagokkal, alattuk meg ott vár a forgatható, lapos Föld, a lopótök-variációk újabb sok-sok kedves megjelenése.

A korai időszakot képviselő Shakespeare-adaptációk ezúttal kettős jelentésűek is lehetnek; egyrészt mi magunk vagyunk a komédiások, akik nem tudhatják, mikor küld rájuk csalóka álmot Puch, másrészt az előzőektől eltérően komor színek arra is figyelmeztethetnek, hogy nagy szükségünk van a boldog pillanatokra, ám ettől függetlenül a baljós jelek is itt vannak kézkö­zelben.

A megnyitó utolsó mozzanataként a Sziveri-történet eddigi legfiatalabb versmondóját, Fenyvesi Zsigmondot hallottuk, majd a megjelentek kivonultak a teraszra, ahol átadták a Sziveri-díjakat. A harminc évvel ezelőtt, fiatalon elhunyt vajdasági költő, az Új Symposion egykori főszerkesztője emlékére alakult Sziveri Társaság alapította a díjat, amelyet évente ítélnek oda hazai és határon túli fiatal irodalmároknak. Mivel a pandémia miatt két évig nem kerülhetett sor a jeles eseményre, ezúttal Paloznakon három győztest is hirdettek. 2020 díjazottja a Zágrábban (Horvátország) élő Kovács Lea műfordító, aki magyar anyanyelvű lévén horvátról, sőt francia nyelvről is készít műfordításokat. Ladányi István laudációja után magyarul és horvátul adta elő ugyanazt a Sziveri-verset. 2021 díjazottja a fiatal, miskolci születésű, Budapesten élő költő, kritikus, Korpa Tamás lett, aki ugyanebben az időben másutt szolgálta a magyar irodalom ügyét, tehát nem lehetett jelen a találkozón. Őt laudá- ciójában Géczi János méltatta. Idén a Sziveri-díjat a társaság egyetértésben ítélte oda a szlovákiai magyar irodalom kiemelkedő személyiségének. Csehy Zoltán méltatta Szász Pált, majd a fiatal pozsonyi író, irodalomtörténész egy szabadversét olvasta fel a közönségnek. A rendezvényt az előző elnök, Reményi József Tamás és az aktuális vezető, Fenyvesi Ottó moderálta.