A Múzeumok éjszakája országos programsorozatába immár hatodik éve kapcsolódik be az emlékház. Erről az estét megnyitó Végh László polgármester is beszélt, miután köszöntötte a szépszámú közönséget és a meghívott vendégeket. Kiemelte, hogy ez az est azért is nagyon kedves számára, mert Kisfaludy Sándor lírával és költészettel ihletett kertjében különösen szép élmény a magyar irodalom egyik legnagyobb költője, Radnóti verseit meghallgatni.

A folytatásban Oszkai Réka, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ igazgatója mutatta be Nágel Kornél Gara Arnold-díjas grafikusművészt, és a jelenlévők figyelmébe ajánlotta az általa hozott képverskiállítást. A művész az elmúlt 15 évben magyar költők verseit illusztrálta, aktív résztvevője a művészeti oktatásnak, művészeti projekteknek itthon és külföldön is. Turek Miklós színművésszel 2005 óta dolgozik együtt.

A versszínház a költészet, színházművészet, az alkotóművészet együttes megjelenése egy térben és időben. Nágel Kornél egy személyes hangvételű levelet írt Radnóti Miklóshoz, ezt olvasta fel a hallgatóságnak, ezzel is közelebb hozva a költő és alkotó bensőséges kapcsolatát.

Az este fő programja az Árny az árnyban című vers- színházi monodráma volt Radnóti Miklós életéről és költészetéről Turek Miklós színművész előadásában. A Kisfaludy Kertszínház színpadán Turek varázslatos hangján szólalt meg Radnóti. A művész egyszemélyes színházában hatvanperces előadásban mutatta be a költőt és életének utolsó pillanatát, természetesen versein keresztül. A színművész a XX. századi magyar költő sorsokat bemutató vers- színházi sorozatának – Faludy György és József Attila mellett – harmadik darabja a Radnóti-est, amelynek szerkesztője, rendezője és előadója is egyben. Sümegen hatalmas sikert aratott.