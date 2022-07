A Veszprémi Utcazene Fesztiválon ma (szerdán) 17 órától a Kossuth utcán találkozhatnak vele az érdeklődők.

1986-ban kezdett utcazenélni, és egyből érezte, hogy ez a megfelelő kifejezési forma a számára. Azóta bejárta a világot – zenélt Oroszországban, Mexikóban, Olaszországban, Németországban, Máltán, Dániában, Svédországban és természetesen Magyarországon is. Ez idáig három albumot adott ki (Other People 1996, Sunshine Up Ahead 2003, Live on the Streets, 2008), de összesen kétszázötven saját szerzeménnyel büszkélkedhet. Dalai általában melankolikusak, szívhez szólók, a lehető legmélyebbről jönnek, és amennyire szomorúak, annyira bölcs megértésről is tanúskodnak.