Hegedűs Barbara alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője (Fidesz–KDNP) elmondta, az épület belseje teljes átalakításon esik át: új főbejáratot alakítanak ki, a rendezvényterem és a felnőttkönyvtár alapterületeit megnövelik. Kiemelte, lift beépítésével akadálymentessé válik az első emeleti rendezvényterem megközelítése, míg a gyermekkönyvtári rész és a hozzá kapcsolódó különterem új funkcióval és közösségi térrel bővül, az udvari részt pedig fedett terasszá alakítják át. Az épület bruttó 326 millió forintból – amelyet a Veszprém-Balaton2023 EKF finanszíroz – újul meg jövő tavaszra. Hegedűs Barbara felidézte, a felújítás igénye már másfél évtizede megfogalmazódott, a tervezésben részt vettek a civil szervezetek is.

Durmics Zsuzsanna, a Városfejlesztési Iroda vezetője elmondta, a jelenleg bejáratként funkcionáló könnyűszerkezetes épületrészt elbontják, ennek helyén kétszintes, liftet is magába foglaló épületrész épül, valamint a földszinten egy akadálymentes mosdót is kialakítanak. A fűtést biztosító gázkazánt korszerűbbre cserélik, és mind a földszinten, mind az emeleten légkondicionáló berendezések elhelyezését tervezik. A vizesblokkokat teljesen újjáépítik, valamint a padlóburkolatokat is korszerűbbre cserélik, továbbá megújítják az elektromos hálózatot. Elhangzott, a felújítás ideje alatt a könyvtár nem működik.

Újságírói kérdésre válaszolva Hegedűs Barbara elmondta, a könyvtárban működő egyesületek, civil szervezetek, klubok a nagyobb rendezvényeiket a városrész oktatási intézményeiben tarthatják meg.