Talán nem sokan vannak, akik nem ismerik a művész munkásságát, ám ha mégis akadt volna ilyen ember a nézőtéren, ő is találkozhatott volna ismerős dallamokkal. Ed Sheerantől elkezdve Rihannáig több popdal is felcsendült, természetesen a Cullumtól megszokott meghökkentően egyedi és közben zseniális módokon. Rihanna slágere, a Please don’t stop the music című dal a fiatal zenész előadásában igazi remekművé változott, pedig joggal gondolhatjuk, hogy ez az alapanyag alapvetően nem lenne érdemes az újragondolásra. „Ő most a zongorán dobol?” – hangzott el a hitetlenkedő kérdés a tömegből a koncert közben, a válasz pedig igen, és emellett beatboxolt (szájdob) is, táncolt, zongorázott és énekelt. De mindegyiket magas színvonalon (talán a táncot inkább csak szívből). Zenei tehetsége elvitathatatlan, és a zenésztársai, illetve a vokalisták is magasan képzett, technikás zenészek. Cullum fiatal kora óta autodidakta módon tanulta a zenét, majd egy évet Párizsban töltött, ezután az angliai Reading Egyetemre járt, ahol filmet és angol irodalmat tanult, zenét komponált és színészkedett. 1999-ben saját pénzéből vette fel első albumát.

A jóképű jazz zenész jó ízlését és kiváló stílusérzékét is megvillantotta a VeszprémFest színpadán. A fineszesek kiszúrhatták, hogy Jamie pólójára tegnap az volt írva, hogy Enfants Riches Deprimés (ERD), ami egy Los Angeles-i és párizsi székhelyű luxusdivatmárka, amelyet a konceptuális művész, Henri Levy (más néven Henri Alexander Levy) alapított. A francia kifejezés azt jelenti, hogy „Depressziós gazdag gyerekek". Az ERD 2012 végén avantgárd divatkollektívaként jött létre, hogy egy francia punk streetwear vonalat hozzanak létre az 1970-es évek végének és az 1980-as évek japán avantgárd mozgalmain alapulva.