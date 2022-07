S hogyan került a festészet az életébe? Családjában élt egy híres festő, a nemrégiben elhunyt Méhes László, aki 1992-ben képzőművészeti magániskolát alapított Torcyban.

Müller Katalin hitvallása szerint a festészethez az kell, hogy legyen az emberben tehetséggel párosuló szenvedély. Ahogy a muzsikáláshoz is, hiszen gyerekkora óta hegedül, de abból is széles palettán, Bachot, Vivaldit, Elton Johnt, John Denvert, Beatlest. Pont ezt a sokszínűséget szeretné megmutatni képeivel is.

A művésznek már több kiállítása is volt Ausztriában, de a Balaton-felvidéken ez lesz az első, mindez a Kőfeszt berkein belül, ahol minden program ingyenes, és ez alól nem kivétel ez a kiállítás sem.

A kiállítást augusztus 2-án 18 órakor a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány munkatársa, Szupkai Gábor nyitja meg a szentbékkállai kultúrházban.

A tárlat a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány szervezésében és a Veszprém–Balaton 2023 EKF támogatásával jött létre.

A kiállítás augusztus 1. és augusztus 31. között tekinthető meg. A belépés díjtalan.