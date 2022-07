A térség római kori örökségével és Csikász Imre szobrászművész életművével is megismerkedhettek az érdeklődők a Laczkó Dezső Múzeum és az önkormányzat által közösen szervezett pikniken szombaton.

A múzeum felújítás miatt be kellett zárja kapuit, ezért az intézmény programokat szervez a kiállítóhelyeken kívüli terekben. A Múzeum falakon túl című programsorozat második rendezvényének, a Csikász pikniknek a Csermák Antal utca egyik parkos területe adott otthont szombaton. Csik Richárd, a városrész önkormányzati képviselője (Fidesz–KDNP) örömét fejezte ki, hogy a múzeum szabadtéri rendezvényeinek egyik helyszíne az egyetemi városrész lehet, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben is tartanak olyan programokat, amelyek erősítik a helyi közösséget. Péterváry-Szanyi Brigitta, az intézmény igazgatónője elmondta, a pikniken azokat a régészeti, néprajzi, történeti, képzőművészeti értékeket, múzeumi tárgyakat mutatják be a szakemberek az érdeklődőknek, amelyek az adott helyszínhez kapcsolódnak. A Csikász pikniken többek között római kori használati tárgyak másolatait láthatták az érdeklődők, és megismerhették, milyen volt az élet az egykori Pannónia provinciában, valamint kvízzel tesztelhették történelmi tudásukat. Emellett Csikász Imre ládáját is megnézhették a látogatók, amelyből a művész életéhez kapcsolódó tárgyak kerültek elő. A pikniken az érdeklődők az önkormányzat ISTER nevű projektjét is megismerhették, amely a Duna régió országait köti össze a római kori örökség mentén. A Múzeum a falakon túl program következő eseményét októberben tartják az egykori Gábriel-malom romjainál.